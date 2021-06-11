"Выйду за дверь": Джен Псаки отказалась от желания уйти в отставку

Пресс-секретарь Джен Псаки отказалась от своих слов о намерении уйти в отставку.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что намерена оставаться на своём посту. Ранее, в мае 2021 года она утверждала, что может уйти в отставку приблизительно через год.

Представительница Белого дома заявила в пятницу, 11 июня:

Думаю, что это было немного ошибочно (думать - ред.), что (я) выйду за дверь на 365-й день.

Джен Псаки стала известна во всем мире во время работы представителем Госдепартамента США во времена президента США Барака Обамы. Женщина часто делала противоречивые высказывания, часто ошибалась и не могла дать ответы на очевидные вопросы. Также она часто появлялась перед журналистами на пресс-конференциях в странном виде, в частности, в одном сапоге. Также она известна резкой критикой России после воссоединения Крыма с Россией после вооружённого государственного переворота в Киеве в 2014 году.

Сама Псаки утверждает, что СМИ России с помощью "пропаганды" создали ей негативный имидж, передаёт РИА Новости.

Псаки стала объектом множества пародий как в США, так и в России.