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"Выйдите из него": Порошенко отрёкся от подписанных им Минских соглашений

10 июня 2021, 23:50  •  84 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко отрёкся от подписанных им Минских соглашений. Он предложил Киеву найти альтернативу договору: "Выйдите из него".
По словам Порошенко, его преемник Владимир Зеленский и его команда критикуют "Минск-2", но не предлагают других вариантов.
Если вам он мешает, отмените, выйдите из него. И объясните, какую альтернативу вы этому предложите. Перед тем как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается, - отметил Порошенко, выступая на телеканале "Прямой".
Сам он склоняется к тому, чтобы модернизировать Минские соглашения. Экс-президент уверен, что главная ценность договора заключается не в возможности установить мир, а в возможности сохранять санкции против России за то, что она "не соблюдает "Минск".
Отметим, что Россия не может соблюдать или не соблюдать Минские соглашения, поскольку не является участником конфликта. Соответственно, реализация "Минска-2", к которой привязаны санкции, зависит не от Москвы, а от Киева и республик Донбасса.
Примечательно, что Пётр Порошенко, который впоследствии неоднократно критиковал вторые Минские соглашения и призывал их бойкотировать, собственноручно подписал данный документ в 2015 году, спасая украинскую армию от полного разгрома после дебальцевского котла. С момента подписания соглашения Украина не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четвёрки" подтвердил приверженность Минским соглашениям, но затем вновь заговорил о необходимости их изменения.

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