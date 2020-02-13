"Выйдем ли мы отсюда до конца войны?": В тюрьме сирийских боевиков нашли граффити пленников

В Сирии войска освободили город Маарет-Нууман. Его удерживала оппозиционная Сирийская свободная армия. Некоторые специалисты считают, что именно из её рядов вышли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой в России запрещена).

В освобождённом городе нашли тюрьму. В ней были и одиночные камеры, и помещения на несколько человек. На стенах остались граффити пленников. Например: "Выйдем ли мы отсюда до того, как закончится война?", передаёт в своём Telegram-канале "РИА Новости".

До этого сообщалось, что террористы устроили своё убежище под музеем в городе. Здание - это караван-сарай XVI века. В подвалах террористы хранили свои вещи, а внутри расписали всё граффити.

Некоторые экспонаты местным жителям удалось спасти: их прятали за мешки с гравием. Коллекция золотых предметов уцелела лишь потому, что её закопал директор музея. Но часть экспонатов боевики смогли найти и унесли с собой, когда город отбили сирийские войска. В музее уже заявили, что это "огромная потеря для мировой культуры".