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"Выверим до копейки": Россия поможет ПАСЕ деньгами только на своих условиях

30 июня 2019, 01:54  •  45 • Политика
В российском Минфине дали понять, что наша страна поможет ПАСЕ деньгами только на своих условиях. Прежде всего, восстановление прав нашей делегации в ассамблее должно быть оформлено документально. Далее в Минфине намерены проверить все финансовые запросы к России. "Пройдет выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей", - замглавы министерства финансов России Сергей Сторчак дал понять, что все финансовые притязания Совету Европы придется серьезно обосновывать.

России нужен статус де-юре

Сторчак отметил, что ПАСЕ сможет требовать возврата долга за те годы, что Россия была отстранена от участия в ассамблее (напомним, не по вине РФ), только тогда, когда восстановление прав российской делегации оформят документально. Пока этого не сделано, это решение остается в плоскости исключительно политических шагов. При этом, подчеркнул Сторчак, о возврате долга за членские взносы в ПАСЕ до 30 июня и речи быть не может.
"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум - вот тогда возникают обязательства", - отметил замглавы Минфина в беседе с агентством Интерфакс.

Деньги счет любят

При этом то, что в ПАСЕ уже установили некую сумму долга за платежи (по некоторым данным, речь идет о сумме около 85 млн евро), это не значит, что ассамблея получит именно столько. "Мои коллеги, возможно, мой департамент, будут отрабатывать специальный документ, пройдет выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей", - отметил Сторчак.
Он также добавил, что нужно будет согласовать дорожную карту платежей в ПАСЕ, то есть их график и маршрут. Вполне возможно, что долг будет погашен большим единоразовым взносом.

Одни из богатейших в ПАСЕ

По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, РФ до своего исключения была в лидерах по спонсированию ПАСЕ взносами. Каждый год страна отдавала на нужды около 32,5 млн евро (уступали только Франции, Германии и Италии). При этом в эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что Россия уплатила членские взносы в 2015, 2016 и частично в 2017 годах.
Отметим, что конфликт между Россией и участниками ПАСЕ начался в 2014 году, когда произошло воссоединение России с Крымом. Российская делегация была лишена права голоса, исключена из руководящих органов и отстранена от работы в наблюдательных миссиях. Но после этого начались проблемы у ПАСЕ. Ключевым вопросом были деньги.
Это позволяло Москве самой определять размер делегаций на заседания ПАСЕ и иметь большее число переводчиков. Страна также могла направить в организацию до 250 своих сотрудников.
Однако невозможность участия российских парламентариев в работе делала выплату "материальной помощи" бессмысленной. В итоге в 2016 году Россия объявила бойкот и перестала направлять представителей на заседания. В 2017 году было приостановлено и перечисление взносов.
Потеря 11% бюджетных поступлений поставила Совет Европы в трудное положение. Настолько трудное, чтобы было принято решение о переносе ремонта штаб-квартиры организации на более поздние сроки, а также об урезании зарплат руководству.
Попытки давления на Россию со стороны Европы не увенчались успехом: даже угроза исключения из СЕ не возымела эффекта. Поэтому руководство СЕ было вынуждено поднять белый флаг.

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