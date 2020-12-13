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"Выведите его!" Гордону указали на дверь в эфире украинского ТВ

13 декабря 2020, 22:30  •  333 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил в эфире украинского телевидения. Темы были стандартными - плохая Россия. Однако сказанное Гордоном вызвало скандал. "Выведите его!" - требовали жители.
Дмитрий Гордон - неоднозначный спикер. С одной стороны, он всегда критически отзывается о России и политиках нашей страны, с другой стороны, журналист выделил целый круг российских спикеров для интервью. Гордон создаёт для Украины нужную картинку, где и российские спикеры придерживаются истин, интересных Киеву. Однако в эфире украинского телеканала "Наш" случился сбой.
В эфире с Максом Назаровым и Ангелиной Пичак поднималась целая серия вопросов. Например, Гордон делился своим мнением о Донбассе. Он уверен, что на юго-восточной границе Украины следует построить стену, не выпуская оттуда тех, кто не хочет быть с Киевом. В то же время желающих надо перевезти на Украину, предоставив за счёт государства жильё и работу. Высказался Гордон и о роли России во внутриукраинском конфликте. Он снова пытался убедить зрителей, что "Путин не отдаст Донбасс".
Дмитрий Гордон выразил уверенность, что демократический кандидат в президенты США Джо Байден поможет Украине. Кроме всего прочего, журналист высказывался о крахе внутри России - мол, ещё чуть-чуть, и страна развалится. Казалось бы, риторика вполне в духе большинства украинских телеканалов, однако зрители на протяжении всего эфира оставляли гневные комментарии в чате телеканала в YouTube - там шла прямая трансляция, но мнения и сейчас доступны на официальной странице "Нашего".
"Гордоном так просто не назовут", - писал, например, Recep Ivedic.
"Лысая Ванга заколебала", - добавил ЛМ.
"А русский язык чем провинился?" - интересовался Антон Тюменцев после очередного выпада Гордона.
"Выведите его, а то сейчас с лопатой приеду", - возмущалась Надежда Полищук.
Более того, в прямом эфире Макс Назаров зачитал одно из предложений к Гордону в чате. Как и рассказывал ранее Царьград, автор сообщения предлагал Дмитрию Гордону скорее бежать в Европу, поскольку скоро русский мир придёт. И тогда, мол, уезжать уже будет поздно.
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