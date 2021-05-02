"Вытянут миллиарды": Блогер разъяснил "солидарность" госдепа США с Чехией против русских

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем поддержал решения Праги исключить Росатом из тендера на АЭС "Дукованы" и "подчеркнул солидарность США с Чехией" против русских. Блогер Сергей Колясников уверен, что это означает: "Несколько миллиардов долларов из Чехии вытянут, а вот АЭС она не получит ещё очень долго".

В Госдепе США обнародовали итоги телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкен с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Речь зашла о России, исключении нашей страны из участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" и дипломатическом скандале с русскими.

Блинкен "подчеркнул солидарность США с Чехией в её смелом ответе" на действия России, говорится в сообщении. Кроме того, обе стороны телефонного разговора сошлись на том, что и в будущем против нашей страны Вашингтону и Праге необходимо "единство и решимость".

Ожидаемо госсекретарь США одобрил и решение чехов исключил Росатом из тендера на строительство АЭС. Напомним, американцы этого решения добивались год. Ещё прежний госсекретарь США Майк Помпео предложил чехам лоббировал интересы американской компании Westinghouse в тендере, намекнув, что тем самым, мол, будет обеспечена большая энергетическая безопасность страны. Однако тогда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказал Вашингтону, отметив, что Прага поступает согласно действующим в Евросоюзе правилам и не может никого отстранять от участия в тендере на строительство энергоблока АЭС "Дукованы".