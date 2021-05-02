Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Главная / Политика

"Вытянут миллиарды": Блогер разъяснил "солидарность" госдепа США с Чехией против русских

02 мая 2021, 21:05  •  127 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем поддержал решения Праги исключить Росатом из тендера на АЭС "Дукованы" и "подчеркнул солидарность США с Чехией" против русских. Блогер Сергей Колясников уверен, что это означает: "Несколько миллиардов долларов из Чехии вытянут, а вот АЭС она не получит ещё очень долго".
В Госдепе США обнародовали итоги телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкен с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Речь зашла о России, исключении нашей страны из участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" и дипломатическом скандале с русскими.
Блинкен "подчеркнул солидарность США с Чехией в её смелом ответе" на действия России, говорится в сообщении. Кроме того, обе стороны телефонного разговора сошлись на том, что и в будущем против нашей страны Вашингтону и Праге необходимо "единство и решимость".
Ожидаемо госсекретарь США одобрил и решение чехов исключил Росатом из тендера на строительство АЭС. Напомним, американцы этого решения добивались год. Ещё прежний госсекретарь США Майк Помпео предложил чехам лоббировал интересы американской компании Westinghouse в тендере, намекнув, что тем самым, мол, будет обеспечена большая энергетическая безопасность страны. Однако тогда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказал Вашингтону, отметив, что Прага поступает согласно действующим в Евросоюзе правилам и не может никого отстранять от участия в тендере на строительство энергоблока АЭС "Дукованы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
02 мая 2021, 00:00
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
02 мая 2021, 00:00
Боррель случайно выдал методичку ЕС по осуждению России
02 мая 2021, 06:25
Москва советует США вести себя хорошо - Sohu
02 мая 2021, 11:55
Назвавшему неприемлемыми санкции России Боррелю дали жесткий отпор
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
01 мая 2021, 22:10
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину от COVID
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.