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"Вытянут из карманов украинцев": Названы убытки Киева из-за несвоевременной закупки газа

17 октября 2021, 07:15  •  105 • Политика
Когда у Украины была возможность закупить газ впрок и закачать его хранилища, власти этим не воспользовались. Теперь же придётся за него платить в несколько раз больше
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешние власти страны должны ответить за возникшую в стране ситуацию, когда приходится переплачивать за поставки газа. По его мнению, это произошло из-за того, что газ не был закуплен вовремя по более низкой цене.
В эфире телеканала "Украина-24" Яценюк оценил потери бюджета в 5 миллиардов долларов, акцентировав внимание на том, что в итоге эти деньги "вытянут из карманов украинцев". По словам политика, Украина упустила момент, когда газ можно было закупать по 250 долларов за тысячу кубометров, а сейчас это придётся делать по цене почти в 5 раз большей – 1200 долларов.
Что касается суммы в 5 миллиардов долларов – она сопоставима с расходами Украины на оборону за год. По словам Яценюка, в отличие от многих стран Европы, у Украины достаточного объёма газовые хранилища, чтобы закупать голубое топливо впрок.
Говоря о том, что нужно делать в сложившейся ситуации, бывший премьер отметил два пункта. Во-первых, он предложил парламенту Украины создать следственную комиссию для выяснения виновных. Во-вторых, Киев должен докупить газ, но для этого ещё нужно "найти этот физический объём" топлива.
Напомним, что проблемы с поставками газа на Украину усугубились поле того, как с ноября 2015 года страна перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы, что сказалось на тарифах для украинских потребителей.

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