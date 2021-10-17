"Вытянут из карманов украинцев": Названы убытки Киева из-за несвоевременной закупки газа

Когда у Украины была возможность закупить газ впрок и закачать его хранилища, власти этим не воспользовались. Теперь же придётся за него платить в несколько раз больше

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешние власти страны должны ответить за возникшую в стране ситуацию, когда приходится переплачивать за поставки газа. По его мнению, это произошло из-за того, что газ не был закуплен вовремя по более низкой цене.

В эфире телеканала "Украина-24" Яценюк оценил потери бюджета в 5 миллиардов долларов, акцентировав внимание на том, что в итоге эти деньги "вытянут из карманов украинцев". По словам политика, Украина упустила момент, когда газ можно было закупать по 250 долларов за тысячу кубометров, а сейчас это придётся делать по цене почти в 5 раз большей – 1200 долларов.

Что касается суммы в 5 миллиардов долларов – она сопоставима с расходами Украины на оборону за год. По словам Яценюка, в отличие от многих стран Европы, у Украины достаточного объёма газовые хранилища, чтобы закупать голубое топливо впрок.

Говоря о том, что нужно делать в сложившейся ситуации, бывший премьер отметил два пункта. Во-первых, он предложил парламенту Украины создать следственную комиссию для выяснения виновных. Во-вторых, Киев должен докупить газ, но для этого ещё нужно "найти этот физический объём" топлива.