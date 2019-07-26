"Вытряхивали паразитов, а выпала Соболь, вот нежданчик": В Сети обсуждают вынос оппозиционерки из Мосгоризбиркома на диване

Оппозиционерку Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, который она оккупировала, добиваясь регистрации в качестве кандидата на выборах в столичную думу.

Член комиссии Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, комментируя инцидент РИА Новости, заверил, что охрана и пальцем не тронула "голодающую" соратницу Навального. А диван охранники действительно вынесли на улицу — чтобы вытряхнуть паразитов — клопов и прочих.

Вынос дивана состоялся около полуночи с 25 на 26 июля, в нерабочее время избирательной комиссии. Соболь восседала на выбранном ею предмете мебели и вела трансляцию в соцсетях. Мосгоризбирком обратился в Следственный комитет с жалобой, указав, что оппозиционерка препятствовала работе избирательных комиссий.

"Вытряхивали паразитов, а выпала Соболь, вот так неожиданность... Нежданчик", - иронизирует по поводу произошедшего ВоВан — подписчик историка и публициста Армена Гаспаряна в "Твиттере".

Телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание на другой озвученный в Сети комментарий. Телеграм-канал "Выпускайте Кракена" заострил внимание на посте Ильи Яшина. "Отлично сказано, я считаю", - одобрил оппозиционер борьбу с паразитами в Мосгоризбиркоме. "Вот! Даже Яшин согласен с Реутом!" - отмечает "Выпускайте Кракена".

Фото: телеграм/Выпускайте Кракена/Илья Яшин