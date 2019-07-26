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"Вытряхивали паразитов, а выпала Соболь, вот нежданчик": В Сети обсуждают вынос оппозиционерки из Мосгоризбиркома на диване

26 июля 2019, 14:54  •  113 • Политика
В Сети обсуждают "торжественный" вынос голодающей оппозиционерки из Мосгоризбиркома прямо на диване, который она решила оккупировать. "Вытряхивали паразитов, а выпала Соболь, вот нежданчик", - иронизируют подписчики Армена Гаспаряна по поводу официального объяснения инцидента.
Оппозиционерку Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, который она оккупировала, добиваясь регистрации в качестве кандидата на выборах в столичную думу.
Член комиссии Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, комментируя инцидент РИА Новости, заверил, что охрана и пальцем не тронула "голодающую" соратницу Навального. А диван охранники действительно вынесли на улицу — чтобы вытряхнуть паразитов — клопов и прочих.
Вынос дивана состоялся около полуночи с 25 на 26 июля, в нерабочее время избирательной комиссии. Соболь восседала на выбранном ею предмете мебели и вела трансляцию в соцсетях. Мосгоризбирком обратился в Следственный комитет с жалобой, указав, что оппозиционерка препятствовала работе избирательных комиссий.
"Вытряхивали паразитов, а выпала Соболь, вот так неожиданность... Нежданчик", - иронизирует по поводу произошедшего ВоВан — подписчик историка и публициста Армена Гаспаряна в "Твиттере".
Телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание на другой озвученный в Сети комментарий. Телеграм-канал "Выпускайте Кракена" заострил внимание на посте Ильи Яшина. "Отлично сказано, я считаю", - одобрил оппозиционер борьбу с паразитами в Мосгоризбиркоме. "Вот! Даже Яшин согласен с Реутом!" - отмечает "Выпускайте Кракена".
Фото: телеграм/Выпускайте Кракена/Илья Яшин

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