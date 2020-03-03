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"Вытравить совесть, порядочность, честь и достоинство не получится": Кадыров поддержал поправки о традиционном браке

03 марта 2020, 13:35  •  68 • Политика
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал, что у зарубежной пропаганды не получится вытравить совесть, порядочность, честь и достоинство из сознания жителей России. Особенно важно закрепить в Основном законе страны положения о браке как о союзе мужчины и женщины, а также положения, касающиеся упоминания о Боге, считает политик.
Кадыров в своём Telegram-канале рассказал, что полностью поддерживает внесённые президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции России. Он убеждён: каждое из положений имеет важное значение.
"Особо хотел бы отметить поправки, касающиеся упоминания о Боге и положения о браке как о союзе мужчины и женщины. Советская власть десятилетиями вела войну с религией, разрушала мечети и церкви, расстреливала и лишала свободы представителей духовенства. И проиграла в этой борьбе", – напомнил глава Чечни.
По его мнению, в современной России созданы благоприятные условия для верующих. Доказательством этому являются как открытие крупных мечетей и храмов, медресе и семинарий, так и участие президента в духовной жизни страны.
Рамзан Кадыров негативно оценил попытки зарубежной пропаганды "подорвать изнутри" то, на чём основывается Россия.
"И главный удар направлен против семейных ценностей. Они хотят, чтобы появились родитель №1 и родитель №2. Их задача - вытравить из сознания подрастающего поколения понятия совести, порядочности, чести и достоинства. Из этого ничего не получится", – уверен политик.
Разрушение традиционной российской семьи, где есть отец, мать и дети, станет невозможным после закрепления в Основном законе страны "чёткого определения содержания брака".
Скриншот: Telegram/@Kadyrov_95
Напомним, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых лежат социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения.
Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев предложил свои изменения в преамбулу Конституции России.
Внести семью как союз мужчины и женщины. И очень правильно - именно в преамбуле. У нас есть 38-я статья Конституции, где говорится, что семья находится под защитой государства. Но это уже нормы прямого действия. А в преамбуле - это дух того, что мы называем семьёй.
В семье главное - дети. Многодетность, приумножение семьи должны появиться в преамбуле.
В предложенных Константином Малофеевым поправках, которые необходимо внести в Конституцию нашей страны, в том числе предлагается и закрепить веру в Бога.
"Мы пишем, веру нам предки передали в добро и справедливость. Но вера, как мы знаем из этимологии, в первую очередь бывает в Бога.
И почему нам предки (судя по текущей редакции преамбулы. - Ред.) не передали веру в Бога? Даже если мы говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы светское государство, что Церковь отделена от государства… Но веру в Бога нам предки передали!
На нас всех кресты, церкви повсюду, мы носим крещёные имена, даже атеисты, - веру в Бога нам предки передали. Это должно быть в Конституции - вера в Бога, добро и справедливость".
В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь.

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