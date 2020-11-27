"Вытеснить Россию и дезинтегрировать": Лукашенко поделился данными спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова поделился секретными данными, которые белорусский КГБ добыл в Европе. Речь идёт о переговорах министров иностранных дел ЕС перед выборами президента Молдавии.

Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможного даже в рамках "Восточного партнёрства", - процитировал Лукашенко неназваного главу МИД одной из стран ЕС.

Также, по информации президента Белоруссии, на заседании присутствовал некий представитель США. Ему тоже было что добавить по теме заседания. По его словам, Вашингтон стремится ограничить власть Москвы, а в идеале - свергнуть её.

В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена, - процитировал Лукашенко американца.

Также по словам представителя США, американские спецслужбы будут поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. В Вашингтоне надеются, что события в Белоруссии позволят свергнуть власть в Москве, добавил Лукашенко.