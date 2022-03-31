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"Высылаю вам стринги и вазелин": Разговор Байдена и Зеленского превратили в мем
31 марта 2022, 16:55 • 85 • Политика
В Белом доме заявили, что США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины. В Сети появился мем по мотивам разговора Байдена и Зеленского.
В США заявили, что пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины. В связи с этим в Сети появилась карикатура, изображающая суть переговоров президента Украины Владимира Путина с главой США Джо Байденом.
За основу шутки были взяты знаменитые оговорки Байдена, который во время одного из выступлений перепутал украинцев с иранцами. Также он часто называет своего вице-президента президентом и забывает имена и должности членов собственной администрации.
Напомним, что США не скупятся тратить деньги на оружие для Украины, а вот на гуманитарную помощь деньги давать не спешат. Давать какие-либо гарантии Киеву в Вашингтоне тоже не собираются.
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