"Высылаю вам стринги и вазелин": Разговор Байдена и Зеленского превратили в мем

В Белом доме заявили, что США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины. В Сети появился мем по мотивам разговора Байдена и Зеленского.

В США заявили, что пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины. В связи с этим в Сети появилась карикатура, изображающая суть переговоров президента Украины Владимира Путина с главой США Джо Байденом.

За основу шутки были взяты знаменитые оговорки Байдена, который во время одного из выступлений перепутал украинцев с иранцами. Также он часто называет своего вице-президента президентом и забывает имена и должности членов собственной администрации.

- Высылаю вам стринги и вазелин, - обещает Байден главе Украины. - Может, стингеры и джавелин? – переспрашивает Зеленский у президента США.

Напомним, что США не скупятся тратить деньги на оружие для Украины, а вот на гуманитарную помощь деньги давать не спешат. Давать какие-либо гарантии Киеву в Вашингтоне тоже не собираются.