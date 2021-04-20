"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома

Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома. Украинские депутаты хотят предложить альянсу разместить у себя натовскую систему ПВО и ПРО. В Сети уже шутят: "Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами".

Несколько депутатов из украинской правящей партии "Слуга народа" призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать все отношения с Россией, поскольку действия Москвы якобы представляют "экзистенциальную угрозу" для Киева. В частности, они предлагают разорвать дипломатические отношения с Россией, призвать резервистов и начать мобилизацию, развернуть программу замещения импорта товаров из России. Кроме того, "слуги" просят развернуть на Украине натовские боевые корабли, противокорабельные ракеты, а также средства противоракетной и противовоздушной обороны.

Впрочем, как сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники во фракции "Слуги народа", данное заявление является личной инициативой депутата Богдана Ярёменко, которую поддержали ещё три его однопартийца. С руководством фракции или МИД страны текст согласован не был.

Журналистка Юлия Витязева назвала предложение Ярёменко "эталонным бредом", который переходит в "затяжную истерику". Она также выложила в Telegram фрагмент из фильма "Мастер и Маргарита", где поэт Иван Бездомный пытался вызвать милицию из сумасшедшего дома.