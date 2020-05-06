"Высылать не будем": В Чехии "рассекретили отравителя" из России

Глава Службы безопасности и информации Чехии, которая занимается контрразведкой, Михал Коуделка не смог официально подтвердить чешским СМИ информацию о том, что в страну якобы въехал российский дипломат с целым чемоданом яда. Ранее информация об опасном дипломате-отравителе прозвучала из уст руководителя чешской контрразведки во время полуторачасового закрытого заседания, утверждает издание Denik N.

Информация о прибытии российского дипломата с чемоданом яда появилась на фоне скандала со сносом памятника советскому маршалу Коневу в Праге. По словам одного из неназванных членов комитета по безопасности нижней палаты чешского парламента, Коуделка рассказал, что в Чехию действительно прибыл российский дипломат, который, как он считает, якобы может представлять угрозу для пражских муниципальных политиков. При этом выслать его не могут, поскольку никаких прямых улик в отношении него нет, пишет Denik N.

Напомним, что после скандального сноса памятника освободителю Праги от нацистских оккупантов и негативной реакции России на это в Чехии обострилась шпиономания. В СМИ появились слухи, что по душу организовавших снос памятника чиновников в страну уже прибыли российские агенты. К организаторам провокации тут же приставили охрану, а главного зачинщика и вовсе спрятали в неизвестном месте.