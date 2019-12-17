"Выступать не против Путина": Хазин рассказал, кто подставляет президента России с пенсионной реформой

Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку. "Жёлтые жилеты" добились отмены скандального закона. Возможно ли такое в России, рассказал Царьграду экономист Михаил Хазин.

Он отметил, что ситуация очень сложная. С одной стороны, российское общество научено горьким опытом майданов в соседнем государстве. С другой стороны, российское правительство делает всё, чтобы народ всё-таки вышел на улицы.

"Народ не склонен выходить на улицы. Но поскольку правительство продолжает его зажимать и дожимать, я не исключаю, что всё-таки заставит", - сказал Михаил Хазин в интервью Царьграду.

По его мнению, правительство целенаправленно пытается натравить народ на президента России Владимира Путина. Но гнев обывателей должен быть направлен, в первую очередь, на Минфин и Центробанк, считает экономист.