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"Выступать не против Путина": Хазин рассказал, кто подставляет президента России с пенсионной реформой
17 декабря 2019, 00:09 • 115 • Политика
Во Франции подал в отставку верховный комиссар по пенсионной реформе, из-за которой больше года протестовали "жёлтые жилеты". "Народ в России не склонен выходить на улицы. Но поскольку правительство продолжает его зажимать и дожимать, я не исключаю, что всё-таки заставит", - рассказал Михаил Хазин.
Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку. "Жёлтые жилеты" добились отмены скандального закона. Возможно ли такое в России, рассказал Царьграду экономист Михаил Хазин.
Он отметил, что ситуация очень сложная. С одной стороны, российское общество научено горьким опытом майданов в соседнем государстве. С другой стороны, российское правительство делает всё, чтобы народ всё-таки вышел на улицы.
По его мнению, правительство целенаправленно пытается натравить народ на президента России Владимира Путина. Но гнев обывателей должен быть направлен, в первую очередь, на Минфин и Центробанк, считает экономист.
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