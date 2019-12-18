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"Выстрелили и сразу попытались скрыться": Истребители США странно атаковали российские базы в Сирии - арабские СМИ

18 декабря 2019, 21:39  •  202 • В мире
В понедельник, 16 декабря, истребители ВВС США проводили учебные полеты над восточными районами Сирии, во время которых были выпущены ракеты. Как предполагает один из интернет-порталов, ракеты "ушли" в сторону расположения российских баз. После пуска американские летчики постарались скрыться на сверхзвуковой скорости. Об этом сообщают местные информационные ресурсы.
По данным ливанского издания Al Masdar News, которое, в свою очередь, в виде источника сведений называет сирийский информационный портал Deir Ezzor news, учения над нефтяными месторождениями Аль-Умар в Восточном Дейр-эз-Зоре проводили два самолета ВВС США.
При этом пилоты произвели запуск ракет, а взрывы от них были слышны в восточном районе Дейр-эз-Зора. Предположительно речь может идти о пуске ракет малой дальности.
По версии ресурса avia.pro, выпущенные ракеты взорвались на расстоянии примерно 100 километров от районов центральной части Сирии, находящихся под контролем российских военнослужащих. Пуск ракет, вероятно, совершался именно в сторону российских баз и блок-постов, размещенных в провинции Ракка. После этого американские истребители постарались поскорее скрыться с места проведения учений.
Avia.pro цитирует слова некоего эксперта, который считает, что подобный инцидент дестабилизирует ситуацию в этом районе Сирии, тем более если запуск ракет производился в непосредственной близости от расположения российских военных.
По его мнению, американская сторона должна принести свои извинения, после того, как самолёты "выстрелили и сразу попытались скрыться". В противном случае, заявил эксперт, имя которого не называется, Россия может объявить этот район "закрытым для любых полетов".
Добавим, официальные источники - ни в Сирии, ни в России пока не комментировали инцидент, таким образом, мы располагаем лишь информацией источников, указанных в материале.

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