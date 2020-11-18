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"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре

18 ноября 2020, 01:00  •  133 • Политика
Известная российская рок-певица Юлия Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре, который считается у либералов "островком свободы в России". Она предложила устроить "выставку национального предательства", в которой нашлось бы место всем политическим лидерам-вредителям.
По словам Чичериной, в этот "бестиарий" непременно попал бы премьер-министр Армении Никол Пашинян, который "сдал полцарства" по итогам войны в Карабахе. Политика неоднократно обвиняли в попытках совершить разворот на Запад и отвернуться от России. Некоторые даже называли его ставленником Сороса. Однако, когда в Карабахе начались бои, Запад на помощь Армении не пришёл.
Не менее важным "экспонатом" выставки, по мнению Чичериной, мог бы стать бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который устроил войну, закончившуюся отделением Абхазии и Южной Осетии.
В Ельцин-центре также нашлось бы место всем украинским президентам и, разумеется, последнему лидеру СССР Михаилу Горбачёву, который разрушил огромную страну, считает певица.
Чтобы не повторять этно-суицидальных проявлений, будущие поколения обязаны внимательно изучать врагов своего отечества и всячески избегать выбирать себе таких вождей, - пишет артистка на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Скриншот:ВКонтакте/Юлия Чичерина

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