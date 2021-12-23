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"Выставить их из школ и закрыть юридические конторы!": Читатели The Times требуют наказать Россию

23 декабря 2021, 18:15  •  37 • Политика
Запад направил в Киев "экспертов", чтобы пресечь "российские кибератаки" на украинскую инфраструктуру. Британцы требуют более радикальных мер. "Надо выставить их деток из частных школ и прикрыть их волшебные юридические конторы!" – пишут читатели The Times.
США и Великобритания направили в Киев экспертов для противодействия "российским кибератакам" на инфраструктуру Украины в преддверии "вторжения", пишет британская газета The Times. Её читатели разделились во мнениях. Одни требуют наказать "русских олигархов и их детей", другие высмеивают действия Запада по противодействию России.
Сообщается, что американская разведка предполагает, что Кремль может пойти на взлом украинских систем, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского некомпетентным лидером и подорвать его авторитет. В этой связи в Киев отправили группу "экспертов" для противодействия "русским хакерам".
Если это те же эксперты, что успешно «предотвращают» атаки против Запада, то Украине крышка,
- комментирует инициативу британский читатель под ником Breton59.
Внесите олигархов в черный список, и никуда не пускайте их самолеты и яхты. Охота началась!
- требует немедленных действий SW1.
Еще надо выставить их деток из частных школ и прикрыть их волшебные юридические конторы!
- добавляет BlogDog.
Напомним, что последний месяц западная пресса яростно раздувает тему "вторжения России на Украину". В США уже дошли до того, что назначили сроки нападения, а в Германии так вообще опубликовали подробный план захвата Украины. И только Россия всех "подводит" всё никак не нападая и не нападая, несмотря на все провокации.

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