"Высок шанс окончания войны": Зеленский спрогнозировал результат следующей "нормандской встречи"

Владимир Зеленский напомнил, что война идёт круглосуточно, поэтому нужны новые результативные решения, новые шаги. В декабре 2019 года в Париже состоялась встреча в "нормандском формате". Её итоги должны быть подведены в декабре 2020-го. Прошло полгода, и прогресс есть, хоть и не такой быстрый, как ожидал украинский лидер. Он считает достижениями и перемирие, и обмен пленными, и договорённости о линии разграничения и десятках точек разминирования.

"Сколько ещё времени понадобится? Я не знаю. Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны", - отметил Зеленский.

Предшественник Зеленского Пётр Порошенко приложил максимум усилий, чтобы не только привести свою страну к серьёзнейшему кризису, но и окончательно разладить отношения с Россией. Владимир Путин не встречался и не разговаривал с Порошенко по телефону на протяжении длительного времени. Это было принципиальным вопросом. С приходом к власти Зеленского ситуация несколько изменилась.

В интервью Euronews украинский президент отметил, что в случае необходимости поддерживает связь с Владимиром Путиным. В прошлый раз они беседовали почти месяц назад - накануне наступления перемирия в Донбассе (действует с 27 июля). Тогда главы государств обсуждали, как будет соблюдаться режим прекращения огня.

Зеленский отметил, что результат тех переговоров заметен, но этого мало.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно", - подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что если общение с Владимиром Путиным поможет прекратить войну в Донбассе, то говорить можно и нужно. И неважно, как отреагируют на это разные регионы или страны. Результат возможен только при наличии диалога, сделал акцент Владимир Зеленский.

"Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо, не будет и мирного результата. Я в этом убеждён", - произнёс он.