Об этом российский политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России заявил в беседе с Nation News. По его мнению, высказывание Александровича "типично русофобское", к тому же заявил он это в стране, которая сейчас расколота пополам.

Украинский дипломат убеждает "мировое сообщество", что "с Россией невозможно договориться". По его словам, это вызвано некими "установками кремлевского режима".

В опубликованной статье под названием "Единственный способ справиться с Россией" Александрович заявил, что цивилизованным путем с Москвой договориться невозможно, эта идея провальна. Не поможет и военная сила. Однако, считает он, есть и "мирные способы" развались Россию. К примеру, можно еще больше усилить режим антироссийских экономических ограничений.

В беседе с Nation News Сергей Марков отметил, что большая часть жителей Сербии к России относятся позитивно, многие даже считают ее второй родиной. Да и среди украинцев немало тех, кто не заражен русофобией. Однако они "придавлены машиной террора и пропаганды, поэтому у них нет возможности высказать вслух свое мнение.

Александровича российский политолог сравнил с "полицаем, который выслуживается перед "оккупационной властью".

"Ну совсем как полицаи на Украине в 1942-1943 годах - говорили, что нужно раздавить Советы, и всячески выслуживались перед Гитлером. Точно так же нынешние полицаи говорят, что нужно развалить Россию и выслуживаются перед нынешней оккупационной властью, которую представляют собой спецслужбы США, Великобритании, Канады и Польши", - заявил Сергей Марков.

По словам политолога, на Западе и дальше будут продолжать пытаться "задавить" Россию санкциями, поскольку уверены, что их влияние на нашу страну успешно.