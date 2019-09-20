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"Выслуживается, как обычный полицай": Марков прокомментировал слова зарвавшегося посла Украины

20 сентября 2019, 09:54  •  58 • В мире
Посол Украины в Сербии Александр Александрович выступил с призывом сделать "главной целю мирового сообщества распад России". "Выслуживается, как обычный украинский полицай в 1940-х", - прокомментировал это заявление Сергей Марков.
Об этом российский политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России заявил в беседе с Nation News. По его мнению, высказывание Александровича "типично русофобское", к тому же заявил он это в стране, которая сейчас расколота пополам.
Украинский дипломат убеждает "мировое сообщество", что "с Россией невозможно договориться". По его словам, это вызвано некими "установками кремлевского режима".
В опубликованной статье под названием "Единственный способ справиться с Россией" Александрович заявил, что цивилизованным путем с Москвой договориться невозможно, эта идея провальна. Не поможет и военная сила. Однако, считает он, есть и "мирные способы" развались Россию. К примеру, можно еще больше усилить режим антироссийских экономических ограничений.
В беседе с Nation News Сергей Марков отметил, что большая часть жителей Сербии к России относятся позитивно, многие даже считают ее второй родиной. Да и среди украинцев немало тех, кто не заражен русофобией. Однако они "придавлены машиной террора и пропаганды, поэтому у них нет возможности высказать вслух свое мнение.
Александровича российский политолог сравнил с "полицаем, который выслуживается перед "оккупационной властью".
"Ну совсем как полицаи на Украине в 1942-1943 годах - говорили, что нужно раздавить Советы, и всячески выслуживались перед Гитлером. Точно так же нынешние полицаи говорят, что нужно развалить Россию и выслуживаются перед нынешней оккупационной властью, которую представляют собой спецслужбы США, Великобритании, Канады и Польши", - заявил Сергей Марков.
По словам политолога, на Западе и дальше будут продолжать пытаться "задавить" Россию санкциями, поскольку уверены, что их влияние на нашу страну успешно.

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