"Выскочил с ножом": В США сообщили о смерти мужчины, протаранившего ворота Капитолия

В США изучают обстоятельства происшествия, случившегося в пятницу у Капитолия. Сообщается, что водитель автомобиля, врезавшегося в КПП, выскочил с ножом. На его действия полиция открыла огонь, нападавший скончался.

В Вашингтоне после нападения усилены меры безопасности. По последним данным, водитель автомобиля, протаранившего контрольно-пропускной пункт у здания американского Конгресса, скончался.

NBC News уточняет, что мужчина выскочил из машины с ножом и попытался напасть на правоохранителей. Полиция в ответ открыла огонь. От полученных ранений нападавший умер.

Несколько улиц перекрыты в Вашингтоне из-за инцидента.

Находящимся внутри Капитолия рекомендовали воспользоваться подземными ходами для эвакуации. Прогуливающимся снаружи полиция советует самостоятельно "искать укрытие".