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"Выскочил с ножом": В США сообщили о смерти мужчины, протаранившего ворота Капитолия
02 апреля 2021, 23:15 • 93 • В мире
В США изучают обстоятельства происшествия, случившегося в пятницу у Капитолия. Сообщается, что водитель автомобиля, врезавшегося в КПП, выскочил с ножом. На его действия полиция открыла огонь, нападавший скончался.
В Вашингтоне после нападения усилены меры безопасности. По последним данным, водитель автомобиля, протаранившего контрольно-пропускной пункт у здания американского Конгресса, скончался.
NBC News уточняет, что мужчина выскочил из машины с ножом и попытался напасть на правоохранителей. Полиция в ответ открыла огонь. От полученных ранений нападавший умер.
Несколько улиц перекрыты в Вашингтоне из-за инцидента.
Находящимся внутри Капитолия рекомендовали воспользоваться подземными ходами для эвакуации. Прогуливающимся снаружи полиция советует самостоятельно "искать укрытие".
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