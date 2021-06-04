"Высказался резковато, но…": Путин понял мотивы металлургов, но поддержал Белоусова

Президент России признался, что понимает мотивы, руководившие руководителями металлургических предприятий. При этом Владимир Путин встал на сторону первого вице-премьера Андрея Белоусова, который говорил о "нахлобучивании". "Высказался резковато, но…", - произнёс глава государства.

Ранее в интервью Белоусов заявил, что металлурги "нахлобучили государство" на 100 миллиардов рублей, а потому обязаны вернуть эти деньги в бюджет. Он предложил сделать это в виде налогов.

Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросил владельцев металлургических предприятий не обижаться на Андея Белоусова.

"Я прошу коллег, я их всех знаю поимённо, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном высказался, может быть, резковато", - произнёс президент.

По его словам, желание металлургов получить сверхдоходы не только от экспорта, но и внутри страны - "вещь очевидная". Бизнесмены не захотели терять деньги, если появился шанс их заработать. Но их действия приводят к перекосам в экономике.

Владимир Путин объяснил на простом и понятном примере. Стороны подписали контракты, одна из них уже готова платить, а вдруг производитель, например, автотранспорта требует внести сумму на 68% большую. Возникает вопрос, почему. Да потому что металлурги подняли цены.

"Значит, тррррууум, цепочка посыпалась. В оборонке то же самое, в строительстве и так далее", - подытожил политик.

Он добавил, что обязательно будет найден механизм исправления ситуации. Возможно, это будут долгосрочные контракты на поставку металла для различных государственных нужд.