"Вышел за пределы": Конституционный суд Украины вменил Порошенко превышение полномочий

Конституционный суд Украины (КСУ) постановил считать несколько положений закона о деятельности образованной при Петре Порошенко Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) нарушением конституции страны. Об этом пишет портал "Зеркало недели".

Как считает КСУ, Порошенко "вышел за пределы президентских полномочий", постановив создать вышеназванную комиссию. В заявлении суда подчёркивается, что конституция не наделяет президента Украины правом формирования подобных органов и также у главы государства нет полномочий увольнять или нанимать членов в комиссию.

Дело рассматривалось по представлению 46 депутатов Верховной рады. "Европейская правда" отмечает, что в течение 2018-2019 годов, когда пост председателя Конституционного суда занимал Станислав Шевчук, процесс был фактически заблокирован, и считалось, что КСУ таким образом "подыгрывает Порошенко".