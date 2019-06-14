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"Вышел за пределы": Конституционный суд Украины вменил Порошенко превышение полномочий

14 июня 2019, 18:39  •  37 • Политика
Конституционный суд Украины уличил экс-президента Петра Порошенко в превышении полномочий при создании Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Конституционный суд Украины (КСУ) постановил считать несколько положений закона о деятельности образованной при Петре Порошенко Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) нарушением конституции страны. Об этом пишет портал "Зеркало недели".
Как считает КСУ, Порошенко "вышел за пределы президентских полномочий", постановив создать вышеназванную комиссию. В заявлении суда подчёркивается, что конституция не наделяет президента Украины правом формирования подобных органов и также у главы государства нет полномочий увольнять или нанимать членов в комиссию.
Дело рассматривалось по представлению 46 депутатов Верховной рады. "Европейская правда" отмечает, что в течение 2018-2019 годов, когда пост председателя Конституционного суда занимал Станислав Шевчук, процесс был фактически заблокирован, и считалось, что КСУ таким образом "подыгрывает Порошенко".

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