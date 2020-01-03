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"Вышел Вова "Какая Разница": Ветеран АТО упрекнул президента Украины за "разрыв шаблонов"
03 января 2020, 17:54 • 56 • Политика
Ветеран АТО, экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его новогоднее обращение и упрекнул его за "разрыв шаблонов". "Вышел Вова "Какая Разница", - заметил Лапин.
Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в самой Незалежной. Кто-то увидел в нём надежду на мир после пяти лет войны в Донбассе, а радикалы, наоборот, весьма негативно восприняли слова украинского лидера. Первая новогодняя речь Зеленского до сих пор обсуждается в украинских медиа.
Так ветеран АТО, экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин оказался в числе тех, кто раскритиковал президента Украины за его обращения, выразив недовольство уже внешним видом Зеленского.
"Я увидел, что "чувак" вышел в свитере… и сказал, что ему "какая разница". Ему какая разница, Захарченко или Кульчицкий… Вышел Вова "Какая Разница", - отметил экс-нардеп в эфире "Обозреватель ТВ", добавив, что теперь он украинского лидера по-другому и не называет.
Он заметил, что обращение Зеленского понравилось тем, кто хочет мира, но считает, что "гражданское общество будет оказывать сопротивление", которое "будет только нарастать".
Отмечая картинку, которую показали украинцам в новогоднем обращении президента Незалежной, бывший нардеп отметил, что она "нестандартна", и упрекнул президента Украины за "разрыв шаблонов".
"Красивая картинка, нестандартно. "Рвут шаблоны", как они обещали", - резюмировал Лапин.
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