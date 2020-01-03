"Вышел Вова "Какая Разница": Ветеран АТО упрекнул президента Украины за "разрыв шаблонов"

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в самой Незалежной. Кто-то увидел в нём надежду на мир после пяти лет войны в Донбассе, а радикалы, наоборот, весьма негативно восприняли слова украинского лидера. Первая новогодняя речь Зеленского до сих пор обсуждается в украинских медиа.

Так ветеран АТО, экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин оказался в числе тех, кто раскритиковал президента Украины за его обращения, выразив недовольство уже внешним видом Зеленского.

"Я увидел, что "чувак" вышел в свитере… и сказал, что ему "какая разница". Ему какая разница, Захарченко или Кульчицкий… Вышел Вова "Какая Разница", - отметил экс-нардеп в эфире "Обозреватель ТВ", добавив, что теперь он украинского лидера по-другому и не называет.

Он заметил, что обращение Зеленского понравилось тем, кто хочет мира, но считает, что "гражданское общество будет оказывать сопротивление", которое "будет только нарастать".

Отмечая картинку, которую показали украинцам в новогоднем обращении президента Незалежной, бывший нардеп отметил, что она "нестандартна", и упрекнул президента Украины за "разрыв шаблонов".

"Красивая картинка, нестандартно. "Рвут шаблоны", как они обещали", - резюмировал Лапин.