"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире

Голованов, демонстрируя кадры прямого эфира из Хабаровска, отмечает, что не всегда, когда слышны гудки автомобилей во время протестов, это гудки одобрения.

"Люди стоят в пробках, мучаются, движение перекрыто и колонна просто идёт по улицам, невзирая на то, что кому-то куда-то надо доехать, кто-то торопится", - отметил он.

При этом журналист подчеркнул, что некоторые уже начинают снимать наклейки "Я/Мы Фургал" со своих машин, понимая, что здесь начинает проходить игра по совершенно другим правилам.

"Сначала это всё было региональной историей, а теперь приехали некоторые люди, которые начинают здесь прокачивать федеральную повестку, говорить про власть, про Москву, про президента, а это людям поддерживать не хочется, поэтому начинают отстраняться от всей этой темы", - сказал он.

По словам Голованова, в край приезжают варяги-оппозиционеры со стороны протеста из разных других городов.

Он подчеркнул, что ситуация уже ушла от стихийности, уже имеет структуру, организованность, людям раздают воду, семечки.

"Всё это не стоит 0 рублей 0 копеек, за всё это заплачены деньги, кто-то купил всё это, чтобы раздавать", - отметил журналист.

Он также продемонстрировал в своём Telegram-канале "Голованов" кадры митинга с относительно малочисленной толпой, отметив, что о ста тысячах человек, заявленных оппозицией, говорить точно не приходится.

Также Telegram-канал "Актуальная политика" продемонстрировал кадры с митинга, где к одному из участников подходит блогер и спрашивает, как ему стоится там, а тот, улыбаясь, говорит, что "настроение хорошее", и отмечает, что "раньше просто так ходил, а сейчас по тысяче платят".