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"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
25 июля 2020, 22:05 • 211 • Политика
Мифы "народного" митинга в Хабаровске в прямом эфире разоблачил журналист Роман Голованов. "Вышел весь Хабаровск?" - иронично переспросил он.
Голованов, демонстрируя кадры прямого эфира из Хабаровска, отмечает, что не всегда, когда слышны гудки автомобилей во время протестов, это гудки одобрения.
"Люди стоят в пробках, мучаются, движение перекрыто и колонна просто идёт по улицам, невзирая на то, что кому-то куда-то надо доехать, кто-то торопится", - отметил он.
При этом журналист подчеркнул, что некоторые уже начинают снимать наклейки "Я/Мы Фургал" со своих машин, понимая, что здесь начинает проходить игра по совершенно другим правилам.
"Сначала это всё было региональной историей, а теперь приехали некоторые люди, которые начинают здесь прокачивать федеральную повестку, говорить про власть, про Москву, про президента, а это людям поддерживать не хочется, поэтому начинают отстраняться от всей этой темы", - сказал он.
По словам Голованова, в край приезжают варяги-оппозиционеры со стороны протеста из разных других городов.
Он подчеркнул, что ситуация уже ушла от стихийности, уже имеет структуру, организованность, людям раздают воду, семечки.
"Всё это не стоит 0 рублей 0 копеек, за всё это заплачены деньги, кто-то купил всё это, чтобы раздавать", - отметил журналист.
Он также продемонстрировал в своём Telegram-канале "Голованов" кадры митинга с относительно малочисленной толпой, отметив, что о ста тысячах человек, заявленных оппозицией, говорить точно не приходится.
Также Telegram-канал "Актуальная политика" продемонстрировал кадры с митинга, где к одному из участников подходит блогер и спрашивает, как ему стоится там, а тот, улыбаясь, говорит, что "настроение хорошее", и отмечает, что "раньше просто так ходил, а сейчас по тысяче платят".
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