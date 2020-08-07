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"Вышел из себя": Лукашенко рассказал, какое решение Путина взбесило Ельцина

07 августа 2020, 12:20  •  79 • Политика
Лукашенко рассказал, что Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником. Первый президент России вышел из себя, когда узнал, что Путин отказался содержать военные базы на территории Вьетнама и Кубы, вспоминает белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый президент России Борис Ельцин жалел о том, что выбрал Владимира Путина своим преемником. Об этом Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 августа.
Белорусский лидер припомнил, как Ельцин вышел из себя из-за решения Путина содержать военные базы на территории Вьетнама и Кубы. Лукашенко утверждает, что ему лично пришлось успокаивать первого президента России.
Путину виднее, он теперь президент, - напомнил он Ельцину.
Лукашенко добавил, что взялся успокаивать бывшего президента России по личной просьбе его жены Наины Ельциной. Она напомнила белорусскому лидеру, что у её супруга больное сердце и ему нельзя слишком сильно волноваться.
Напомним, что Лукашенко также назвал Путина своим "старшим братом". По словам белорусского лидера, несмотря на некоторые разногласия, он и Путин остаются хорошими друзьями, пишет Nation News.

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