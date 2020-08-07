"Вышел из себя": Лукашенко рассказал, какое решение Путина взбесило Ельцина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый президент России Борис Ельцин жалел о том, что выбрал Владимира Путина своим преемником. Об этом Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 августа.

Белорусский лидер припомнил, как Ельцин вышел из себя из-за решения Путина содержать военные базы на территории Вьетнама и Кубы. Лукашенко утверждает, что ему лично пришлось успокаивать первого президента России.

Путину виднее, он теперь президент, - напомнил он Ельцину.

Лукашенко добавил, что взялся успокаивать бывшего президента России по личной просьбе его жены Наины Ельциной. Она напомнила белорусскому лидеру, что у её супруга больное сердце и ему нельзя слишком сильно волноваться.

Напомним, что Лукашенко также назвал Путина своим "старшим братом". По словам белорусского лидера, несмотря на некоторые разногласия, он и Путин остаются хорошими друзьями, пишет Nation News.