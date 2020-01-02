"Вырваны из контекста": Главный раввин Польши решил защитить "антисемитскую свинью и сволочь"

Сейчас стало известно о том, что и председатель Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтын, и главный раввин Польши Михаил Шудрих попытались опровергнуть сказанное российским лидером Владимиром Путиным. Напомним, президент России резко высказался о польском после при нацистской Германии Юзефе Липском.

В частности, он назвал дипломата "антисемитской свиньёй" за его сотрудничество с Адольфом Гитлером. Путин напомнил, что именно Липский поддерживал идею фашистов о высылке польских евреев в Африку. И даже собирался воздвигнуть памятник Гитлеру.

Позже Польша вызвала российского посла в МИД и "разъяснила позицию республики" по этому вопросу. Как отметили в МИД РФ, это ещё одна попытка переиграть всё в свою пользу.

Главный раввин Михаил Шудрих заявил, что якобы фраза о памятнике "была вырвана из контекста".

"Варшава поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения в сотрудничестве с сионистским движением, - цитирует его Rzech Pospolita. - И потому положительно отреагировала на действия Третьего рейха в 1938 году".