"Вырвалось то, как он на самом деле думает": Вакарчук нашел виноватых в своих слова о российским Крыме

Солист украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время выступления в Харькове назвал со сцены Крым россиским. После этого ему пришлось оправдываться за эти слова перед украинскими националистами.

"Когда началась война на Востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", - сказал на концерте Вакарчук.

Заявление стало шоком для его украинских поклонников-националистов. Как известно, Вакарчук является ярым сторонником Майдана, выступает против русского языка, и считает героям членов ОУН-УПА* воевавших на стороне нацистов в годы Второй мировой войны.

"Крым остается украинским, а Россия – агрессор и захватчик", - поспешил оправдаться певец, в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

Он добавил, что во всем виноваты те, "кто сейчас под микроскопом рассматривают наши заявления".

В Крыму считают, что "оговорка" Вакарчука доказывает - внутренне на Украине все понимают, что Крым однозначно российский и другим уже не будет. Это лишь вопрос времени, когда все те, кто пытается сейчас пытается противостоять этому, окончательно смирятся, уверен представитель Республики Крым в российском парламенте Павел Шперов.

"Ясно, что многие украинские политики, которые выступают по этой теме, просто выражают не свою точку зрения, а точку зрения коллектива, скажем так, "нелюбителей России", - цитирует ФАН слова депутата Госдумы.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.