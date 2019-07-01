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"Вырвалось то, как он на самом деле думает": Вакарчук нашел виноватых в своих слова о российским Крыме

01 июля 2019, 23:24  •  73 • Политика
На выступлении в Харькове украинский певец-националист назвал Крым российским. Позднее он обвинил в этом тех, кто "под микроскопом рассматривают наши заявления, используя каждую оговорку". В Крыму считают, что у певца вырвалось то, как он на самом деле думает.
Солист украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время выступления в Харькове назвал со сцены Крым россиским. После этого ему пришлось оправдываться за эти слова перед украинскими националистами.
"Когда началась война на Востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", - сказал на концерте Вакарчук.
Заявление стало шоком для его украинских поклонников-националистов. Как известно, Вакарчук является ярым сторонником Майдана, выступает против русского языка, и считает героям членов ОУН-УПА* воевавших на стороне нацистов в годы Второй мировой войны.
"Крым остается украинским, а Россия – агрессор и захватчик", - поспешил оправдаться певец, в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
Он добавил, что во всем виноваты те, "кто сейчас под микроскопом рассматривают наши заявления".
В Крыму считают, что "оговорка" Вакарчука доказывает - внутренне на Украине все понимают, что Крым однозначно российский и другим уже не будет. Это лишь вопрос времени, когда все те, кто пытается сейчас пытается противостоять этому, окончательно смирятся, уверен представитель Республики Крым в российском парламенте Павел Шперов.
"Ясно, что многие украинские политики, которые выступают по этой теме, просто выражают не свою точку зрения, а точку зрения коллектива, скажем так, "нелюбителей России", - цитирует ФАН слова депутата Госдумы.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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