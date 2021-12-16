Депутат Государственной думы Росси Михаил Матвеев с горечью и гневом прокомментировал уничтожение аллеи героев Крымской войны в украинском городе Днепр (Днепропетровск).

По распоряжению главы украинского города Днепр (Днепропетровск) Филатова в Севастопольском парке демонтировали памятники героям Крымской войны 1853 – 1856 гг. Всего было убрано 8 бюстов выдающихся русских людей: адмирал Павел Нахимов, вице-адмиралу Владимир Корнилову, контр-адмирала Владимир Истомин, великий врач Иван Пирогов, сестра милосердия Даша Севастопольская, матрос Кошка

Бюсты контр-адмиралов Российской империи не соответствуют нашим историческим реалиям,

– заявили в администрации Днепра.

Михаил Матвеев, для которого Днепропетровск, переименованный в Днепр, является родным городом, с горечью написал в своем Telegram -канале, что на такое способны только те, кто потерял человеческий облик. Он напомнил, что С евастопольский парк – мемориал был создан на месте кладбища тысяч умерших от ран в госпитале участников Крымской войны.

Сейчас мой родной город, захвачен властью, стирающей историю собственного края. Сегодня в Севастопольском парке демонтировали простоявшие там почти 70 лет бюсты русских адмиралов, досталось и матросам и санитаркам. Манкурты и выродки. Ничего. Они вернутся,

– высказал своё мнение депутат.