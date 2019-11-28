"Выразил все страдания по утерянному Крыму": Глава МИД Украины написал очень эмоциональное письмо в Apple

Речь идёт о решении Apple внести изменения в свой продукт "Погода". Теперь в нём полуостров отображается как российская территория. Это вызвало настоящую истерику в МИД Украины.

"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идею, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - написал министр иностранных дел Украины в Twitter, добавив, что именно так он себя сейчас чувствует.

Не промолчало в такой ситуации и посольство Украины в США, выразив свое отношение к "проступку" американской корпорации. А экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, занимавший этот пост в 2007-2009 годах, и вовсе призвал бойкотировать все "яблочные" товары.

"Выручка компании в России в 2018 году составила 3 миллиарда долларов. Является ли это справедливой ценой продажи американской демократии и незаконно оккупированного полуострова Украины?" - заявил он. "Интересно, что ответит на это Тим Кук, если вообще ответит", - написала Юлия Витязева.

Скриншот: Twitter/@Vityzeva

По её мнению, "вишенкой на торте" можно считать тот факт, что на Украине по сей день нет официального представительства компании Apple.