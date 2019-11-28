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"Выразил все страдания по утерянному Крыму": Глава МИД Украины написал очень эмоциональное письмо в Apple

28 ноября 2019, 20:39  •  26 • В мире
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал гневное сообщение по поводу решения корпорации Apple признать Крым частью России. Глава МИД Украины заявил, что он чувствует, будто у него "украли кусочек сердца". "Выразил все страдания по утерянному Крыму", - прокомментировала журналистка Юлия Витязева.
Речь идёт о решении Apple внести изменения в свой продукт "Погода". Теперь в нём полуостров отображается как российская территория. Это вызвало настоящую истерику в МИД Украины.
"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идею, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - написал министр иностранных дел Украины в Twitter, добавив, что именно так он себя сейчас чувствует.
Не промолчало в такой ситуации и посольство Украины в США, выразив свое отношение к "проступку" американской корпорации. А экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, занимавший этот пост в 2007-2009 годах, и вовсе призвал бойкотировать все "яблочные" товары.
"Выручка компании в России в 2018 году составила 3 миллиарда долларов. Является ли это справедливой ценой продажи американской демократии и незаконно оккупированного полуострова Украины?" - заявил он.
"Интересно, что ответит на это Тим Кук, если вообще ответит", - написала Юлия Витязева.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
По её мнению, "вишенкой на торте" можно считать тот факт, что на Украине по сей день нет официального представительства компании Apple.

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