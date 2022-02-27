"Вырастут ягодки": Лукашенко оценил ситуацию на Украине как "цветочки"

Александр Лукашенко оценил обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку происходящим на Украине событиям и ходу специальной операции России по демилитаризации страны.

Конфликт, который разразился на Украине, пока ещё можно воспринимать как "цветочки".

"Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И он (Зеленский. - Ред.) ни в каком бункере - ни в американском, ни в каком - не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну", - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко также оценил обращение Зеленского к народу Белоруссии в день проведения референдума по Конституции страны:

Он сегодня ... начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться.

Глава Белоруссии посоветовал Зеленскому обращаться к украинскому народу и отвечать "за то, что происходит сегодня в Украине. Не надо голоском подвывать: белорусы, сделайте правильный выбор. Слушай, ты разберись у себя, со своим выбором. У нас половина белорусов уже сделали свой выбор".