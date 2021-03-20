|
"Выращивают фриков": Пушков не сдержался, комментируя "гендерный идиотизм" в Канаде
20 марта 2021, 02:30 • 120 • Политика
В Канаде отца арестовали за то, что он называл дочь дочерью. "Под лозунгом "права ребёнка на выбор пола" выращивают фриков", - комментирует ситуацию сенатор Пушков.
Гражданина Канады арестовали по решению суда за то, что он продолжал называть свою дочь дочерью, несмотря на то, что она считает себя мальчиком. Абсурдную ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, в Канаде под лозунгом "права ребёнка на выбор пола" выращивают фриков. Пушков отмечает, что в стране созданы идеальные условия для "гендерного идиотизма", а в процессе участвуют как сбрендившие политики и судьи, так и отдельные родители.
- прокомментировал российский сенатор в своём Telegram-канале.
Напомним, что в Канаде использование неверного "гендера" во время обращения к другому человеку является правонарушением. Так, отцу, который называет свою дочь "она", угрожают законом о "семейном насилии".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 марта 2021, 03:10
|
16 марта 2021, 05:55
|
18 марта 2021, 02:50
|
17 марта 2021, 05:45
|
13 марта 2021, 16:30
|
19 марта 2021, 05:25
|
13 марта 2021, 16:30