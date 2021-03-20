"Выращивают фриков": Пушков не сдержался, комментируя "гендерный идиотизм" в Канаде

В Канаде отца арестовали за то, что он называл дочь дочерью. "Под лозунгом "права ребёнка на выбор пола" выращивают фриков", - комментирует ситуацию сенатор Пушков.

Гражданина Канады арестовали по решению суда за то, что он продолжал называть свою дочь дочерью, несмотря на то, что она считает себя мальчиком. Абсурдную ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, в Канаде под лозунгом "права ребёнка на выбор пола" выращивают фриков. Пушков отмечает, что в стране созданы идеальные условия для "гендерного идиотизма", а в процессе участвуют как сбрендившие политики и судьи, так и отдельные родители.

Когда эта девочка вырастет, она, скорее всего, обнаружит себя затерянной между мужским и женским мирами без перспективы на создание семьи и на собственных детей,

- прокомментировал российский сенатор в своём Telegram-канале.

Напомним, что в Канаде использование неверного "гендера" во время обращения к другому человеку является правонарушением. Так, отцу, который называет свою дочь "она", угрожают законом о "семейном насилии".