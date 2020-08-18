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"Выпускай!": "Беломайдан" потянулся к минскому СИЗО

18 августа 2020, 18:45  •  76 • В мире
Акции протеста в столице Белоруссии продолжаются, впрочем, уже не так массово. В понедельник, демонстранты направились к минскому СИЗО, где, предположительно, находится супруг Светланы Тихановской Сергей. На записи с места событий слышны крики манифестантов "Выпускай!".
После протестной недели в Минске возобновились акции, правда, уже не столь массовые как ранее. В Сети активистов призывают продолжать "беломайдан", так в СМИ уже охарактеризовали охватившие республику протесты.
На некоторых предприятиях объявлена забастовка, также протест устроили работники Купаловского театра и сотрудники Белтелерадиокомпании.
Около здания холдинга собралось несколько сотен людей, в том числе рабочие бастующих заводов.
Массовая акция прошла и у Купаловского театра, находящегося рядом с резиденцией президента. Директор театра - известный в республике театральный и общественный деятель Павел Латушко - сегодня был уволен. После стихийного митинга активисты выдвинулись на проспект Независимости.
Сотни человек также устроили акцию у стен минского СИЗО № 1, где, предположительно, содержится Сергей Тихановский - оппозиционный блогер, не допущенный к выборам президента, и супруг Светланы Тихановской. Люди скандировали у здания: "Выпускай!"
Выезд с улицы Володарского на проспект Независимости частично перекрыли сотрудники ГАИ из-за большого скопления людей, передаёт РИА Новости.

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