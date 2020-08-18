"Выпускай!": "Беломайдан" потянулся к минскому СИЗО

После протестной недели в Минске возобновились акции, правда, уже не столь массовые как ранее. В Сети активистов призывают продолжать "беломайдан", так в СМИ уже охарактеризовали охватившие республику протесты.

На некоторых предприятиях объявлена забастовка, также протест устроили работники Купаловского театра и сотрудники Белтелерадиокомпании.

Около здания холдинга собралось несколько сотен людей, в том числе рабочие бастующих заводов.

Массовая акция прошла и у Купаловского театра, находящегося рядом с резиденцией президента. Директор театра - известный в республике театральный и общественный деятель Павел Латушко - сегодня был уволен. После стихийного митинга активисты выдвинулись на проспект Независимости.

Сотни человек также устроили акцию у стен минского СИЗО № 1, где, предположительно, содержится Сергей Тихановский - оппозиционный блогер, не допущенный к выборам президента, и супруг Светланы Тихановской. Люди скандировали у здания: "Выпускай!"

Выезд с улицы Володарского на проспект Независимости частично перекрыли сотрудники ГАИ из-за большого скопления людей, передаёт РИА Новости.