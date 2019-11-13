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"Выпускал всех на свободу": В США изолировали кота за плохое поведение

13 ноября 2019, 19:54  •  84 • В мире
Инцидент произошёл в США. Там в кошачьем приюте изолировали кота… за плохое поведение. Пользователи Сети требуют освободить пушистого хулигана. "Выпускал всех на свободу", - разводят руками работники приюта.
Стало известно о том, что сотрудники американского приюта для животных изолировали кота по кличке Квилти. Причиной вынужденной изоляции пушистого хулигана стало то, что он "неоднократно выпускал других животных". Как пишет Mirror, инцидент случился в штате Техас.
Так, кот в приюте попросту научился открывать дверь, и в итоге работы у сотрудников приюта резко прибавилось. Кот-хулиган старательно открывал дверь и выпускал всех других обитателей приюта на улицу.
Сотрудники учреждения повздыхали, но делать нечего: кота пришлось изолировать. По словам одного из работников, кот научился ловко работать с дверью ещё тогда, когда жил с хозяевами в доме. Там он замучил всех тем, что постоянно выпускал из дома собаку.
Примечательно, что история набрала популярность в социальных сетях, многие пользователи требуют освобождения Квилти.

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