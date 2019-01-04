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"Выполнять процедуры": В Крыму объяснили порядок прохождения кораблей Украины в Азов

04 января 2019, 23:09  •  45 • В мире
Для украинских кораблей не будет никаких проблем с проходом в Азовское море в случае, если они будут строго придерживаться соблюдения международных норм и предписанных процедур. Об этом рассказал вице-премьер крымского кабмина Георгий Мурадов.
По его словам, украинским кораблям следует лишь выполнить определенные правом процедуры, чтобы не создавать угрозу в ходе прохождения узкого и требующего осторожности Керчь-Еникальского канала. "Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств", — сказал политик.
По словам Мурадова, власти Украины не хотят этого слышать и делают заявления, которые ставят безопасность в Керченском проливе под угрозу. При этом Киев взял курс на обострение ситуации, отметил вице-премьер.
Однако Россия никому не позволит ставить свою безопасность под угрозу, подчеркнул Мурадов.
До этого советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков сказал, что Украина собирается осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей.
Об этом сообщает РИА Новости.

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