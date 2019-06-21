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"Выплеснули антироссийские настроения": Москва раскритиковала грузинских радикалов за срыв форума
21 июня 2019, 00:09 • 65 • В мире
В российском МИД выразили возмущение провокацией грузинских радикалов, которые сорвали Генассамблею Межпарламентской ассамблеи Православия в Тбилиси. Как заявил представитель ведомства Григорий Карасин, это мероприятие грузинские радикалы использовали "для выплескивания своих антироссийских настроений".
Российские дипломаты выразили возмущение действиями радикалов в Тбилиси, которые решили сорвать работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Как заявил замглавы министерства Григорий Карасин, от действий радикалов 25 стран - участниц МАП были вынуждены досрочно завершить свою работу.
Ранее оппозиционеры в грузинском парламенте раздули скандал из-за того, что на "пленарке" президент МАП Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.
Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано, после чего радикалы активизировались и призвали своих сторонников к протестам.
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