"Выплеснули антироссийские настроения": Москва раскритиковала грузинских радикалов за срыв форума

Российские дипломаты выразили возмущение действиями радикалов в Тбилиси, которые решили сорвать работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Как заявил замглавы министерства Григорий Карасин, от действий радикалов 25 стран - участниц МАП были вынуждены досрочно завершить свою работу.

Ранее оппозиционеры в грузинском парламенте раздули скандал из-за того, что на "пленарке" президент МАП Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.

Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано, после чего радикалы активизировались и призвали своих сторонников к протестам.