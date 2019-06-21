Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин дал точное разъяснение, что такое ЧВК и что они делают в Сирии
Воислав Шешель: «Спасение Сербии – только в союзе с Россией»
Погружение в хаос: насколько опасны для России возможные кибератаки со стороны С...
"Надеемся, что враги не повторят ошибок": Иран направил жалобу ООН на ...
Главная / В мире

"Выплеснули антироссийские настроения": Москва раскритиковала грузинских радикалов за срыв форума

21 июня 2019, 00:09  •  65 • В мире
В российском МИД выразили возмущение провокацией грузинских радикалов, которые сорвали Генассамблею Межпарламентской ассамблеи Православия в Тбилиси. Как заявил представитель ведомства Григорий Карасин, это мероприятие грузинские радикалы использовали "для выплескивания своих антироссийских настроений".
Российские дипломаты выразили возмущение действиями радикалов в Тбилиси, которые решили сорвать работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Как заявил замглавы министерства Григорий Карасин, от действий радикалов 25 стран - участниц МАП были вынуждены досрочно завершить свою работу.
Ранее оппозиционеры в грузинском парламенте раздули скандал из-за того, что на "пленарке" президент МАП Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.
Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано, после чего радикалы активизировались и призвали своих сторонников к протестам.
"Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений", - подчеркнули в МИД, передаёт РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 00:09
Просто совпадение? За два дня до антироссийских протестов в Тбилиси погостил помощник Байдена
20 июня 2019, 20:54
Почему Малайзия не верит, что Россия уничтожила боинг МН17
21 июня 2019, 00:09
"Без проблем, уйду": Глава грузинского МВД невозмутимо ответил на призывы протестующих
20 июня 2019, 04:39
Кризис в отношениях в Ираном заставляет США отправить на Ближний Восток новый контингент с серьезным вооружением – Reuters
20 июня 2019, 01:24
"Никаких серьёзных результатов сегодня не ждём": Оператор Nord Stream 2 - о слушаниях в Дании по маршруту газопровода
20 июня 2019, 10:54
«Дальше тянуть было нельзя»: почему Дональд Трамп сменил главу Пентагона
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июня 2019, 00:09
Прямая линия: За что стыдно Владимиру Путину?
21 июня 2019, 00:09
Супругу британского принца "поймали" уже на четвёртой по счёту беременности
21 июня 2019, 00:09
"Несмотря на митинги и угрозы расправы": Попытки украинских радикалов сорва...
21 июня 2019, 00:09
Радикалы Саакашвили в Грузии организуют госпереворот, воспользовавшись провокацией пр...
21 июня 2019, 00:09
"Без проблем, уйду": Глава грузинского МВД невозмутимо ответил на призывы п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2019, 09:09
Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
18 июня 2019, 03:54
"По Донецку прошла колонна русских танков": Украинские СМИ нагнетают панику перед переговорами в Минске
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
15 июня 2019, 01:09
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки работы ГТС
16 июня 2019, 06:24
В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.