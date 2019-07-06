"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария

Блогер и лидер Партии Шария Анатолий Шарий показал, как бывший президент Украины подстрекал людей в городе Каменец-Польский. Вышедший на сцену лидер партии "Европейская Солидарность", помимо этого нецензурно обругал самого Шария.

Оскорбил бывший глава страны и сторонников партии, созданной блогером. По его словам, те, кто пришли к нему на митинг с красными шариками, работают на Кремль. Также Порошенко заявил собравшимся, что это именно его команда добилась того, что блогера сняли с выборов.

Шарий, показав момент с бранящимся Порошенко, поставил ему "диагноз": "Он пьян". Медиаэксперт посоветовал Порошенко не выпивать перед общественными выступлениями.

"Выпил - на сцену не ходи", - сказал он.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.