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"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
06 июля 2019, 00:54 • 99 • В мире
Экс-президент Украины Пётр Порошенко оскорбительно высказался в адрес главы Партии Шария — блогера Анатолия Шария. Сам Шарий разместил видео инцидента с оскорблениями и посоветовал экс-лидеру Незалежной: "Выпил - на сцену не ходи".
Блогер и лидер Партии Шария Анатолий Шарий показал, как бывший президент Украины подстрекал людей в городе Каменец-Польский. Вышедший на сцену лидер партии "Европейская Солидарность", помимо этого нецензурно обругал самого Шария.
Оскорбил бывший глава страны и сторонников партии, созданной блогером. По его словам, те, кто пришли к нему на митинг с красными шариками, работают на Кремль. Также Порошенко заявил собравшимся, что это именно его команда добилась того, что блогера сняли с выборов.
Шарий, показав момент с бранящимся Порошенко, поставил ему "диагноз": "Он пьян". Медиаэксперт посоветовал Порошенко не выпивать перед общественными выступлениями.
"Выпил - на сцену не ходи", - сказал он.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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