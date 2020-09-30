"Вынуждены апеллировать к ЕС": Белорусская оппозиция обиделась на Россию за молчание

В эфире "Дождя" Латушко сообщил, что неоднократно в письменном виде обращался к послам России в Варшаве и в Минске. Была предпринята попытка контакта с пресс-секретарём Президента РФ Дмитрием Песковым. Но ответа не было.

Член КС отметил, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова обозначила позицию Москвы в самом начале: любые контакты возможны только через посольство РФ.

"Какие ещё мы можем предпринять действия? <…> Мы даже вынуждены обращаться и апеллировать к Европейскому союзу", - заявил белорусский оппозиционер.

По его словам, Россия "не хочет общаться категорически".

Ранее российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев чётко объяснил, что в планы дипломатов не входят контакты с оппозиционерами из Минска. Москва считает неприемлемым вмешиваться во внутренние вопросы Белоруссии.