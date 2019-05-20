"Вынужден разочароваться в вас": Кадыров посоветовал Зеленскому избавиться от несбыточных надежд про Крым

В своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал "фантастические обещания" Зеленского, которые он дал, как только вступил на свой пост.

По словам Кадырова, вполне возможно, что его инаугурационную речь редактировали за океаном. Иначе бы Зеленский в свой первый день не стал бы делать такие "воинственные заявления".

"Я думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое, - говорит Кадыров. - Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас".

По его словам, Россия относится к украинским заявлениям про Крым как к детским шалостям, которые "иногда раздражают".

"Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе России, - подытожил Кадыров. - Но Россия этого не сделает никогда! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!"