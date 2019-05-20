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"Вынужден разочароваться в вас": Кадыров посоветовал Зеленскому избавиться от несбыточных надежд про Крым
20 мая 2019, 20:39 • 79 • Политика
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский в первые минуты выдал "фантастические обещания о возвращении Крыма". "Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим", - понятно объяснил Кадыров. И посоветовал Зеленскому избавиться от несбыточных надежд. "Вынужден разочароваться в вас", - обратился Кадыров к новому лидеру Незалежной.
В своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал "фантастические обещания" Зеленского, которые он дал, как только вступил на свой пост.
По словам Кадырова, вполне возможно, что его инаугурационную речь редактировали за океаном. Иначе бы Зеленский в свой первый день не стал бы делать такие "воинственные заявления".
"Я думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое, - говорит Кадыров. - Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас".
По его словам, Россия относится к украинским заявлениям про Крым как к детским шалостям, которые "иногда раздражают".
"Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе России, - подытожил Кадыров. - Но Россия этого не сделает никогда! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!"
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