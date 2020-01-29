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"Вынужден лгать": Вассерман разоблачил "работающих" на Запад "перебежчиков из русских"
29 января 2020, 18:09 • 130 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман, комментируя для Царьграда слова первого президента Украины Леонида Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны, попутно разоблачил и "работающих" на Запад "перебежчиков из русских", которых привлекают "для распространения лжи". "И тот, кто пытается это опровергать, вскоре оказывается вынужден лгать", - поясняет Вассерман.
Рассуждая о содержательной стороне высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы состоявшейся во Львове "встрече" Сталина и Гитлера перед началом Второй мировой войны, политический эксперт Анатолий Вассерман разоблачил "работающих" на Запад "перебежчиков из русских".
По мнению Вассермана, "тот, кто пытается это опровергать, вскоре оказывается вынужден лгать по любому поводу, и даже вовсе без повода". Именно это, полагает собеседник Царьграда, мы в данном случае и наблюдаем.
Эксперт также напомнил о появившемся сейчас термине "постправда".
"Это примерно то же, что известный пропагандист Артур Эрик Блэр написал под псевдонимом Джордж Оруэлл в романе "1984". Там это называется "двоемыслие". Блэр довольно долго работал в нескольких подразделениях различных британских пропагандистских служб. В том числе тех, которые ради пропаганды сочиняли заведомую ложь, - поясняет свою мысль политический эксперт. - И в романе, в общем, довольно ярко и наглядно изобразил свой личный опыт этой работы. В момент написания романа в Англии правила Лейбористская партия, а сам Блэр был троцкист, то есть ультралевый, и ему крайне не нравились умеренно левые, он довольно сатирично изобразил карикатуру на эту партию. У нас сочли это карикатурой на Советский Союз. Хотя Советский Союз Блэр знал только по рассказам коллег-троцкистов. Поэтому, конечно, в его романе есть и карикатурное изображение Советского Союза. Но, во-первых, совершенно не похожее на оригинал. А во-вторых, все-таки главный материал романа он почерпнул из собственного опыта".
Исходя их этих рассуждений, Вассерман приходит к выводу о том, что "это самое двоемыслие, или постправда, это как раз и есть умение совершенно искренне врать, зная правду".
Напомним, ранее в программе "60 минут" первый президент Украины Леонид Кравчук выдал на-гора "сенсацию". Он рассказал о том, что перед началом Второй мировой войны Иосиф Сталин якобы встречался с Адольфом Гитлером.
"Гитлер и Сталин встретились во Львове, - заявил экс-президент Украины. - Это же документ, это не является секретом".
По словам политика, Сталин и Гитлер "пытались договориться" и "вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки".
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