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"Вынужден лгать": Вассерман разоблачил "работающих" на Запад "перебежчиков из русских"

29 января 2020, 18:09  •  130 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман, комментируя для Царьграда слова первого президента Украины Леонида Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны, попутно разоблачил и "работающих" на Запад "перебежчиков из русских", которых привлекают "для распространения лжи". "И тот, кто пытается это опровергать, вскоре оказывается вынужден лгать", - поясняет Вассерман.
Рассуждая о содержательной стороне высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы состоявшейся во Львове "встрече" Сталина и Гитлера перед началом Второй мировой войны, политический эксперт Анатолий Вассерман разоблачил "работающих" на Запад "перебежчиков из русских".
Я прекрасно знаю, что Запад сейчас пытается перевалить вину за Вторую мировую войну со своей головы на здоровую, - отметил в беседе с Царьградом эксперт. - И ради этого привлекает для распространения лжи всяческих сомнительных деятелей, в том числе и перебежчиков из русских. Напомню, что украинцы - это вполне очевидная и вполне неотъемлемая часть русского народа.
По мнению Вассермана, "тот, кто пытается это опровергать, вскоре оказывается вынужден лгать по любому поводу, и даже вовсе без повода". Именно это, полагает собеседник Царьграда, мы в данном случае и наблюдаем.
Эксперт также напомнил о появившемся сейчас термине "постправда".
"Это примерно то же, что известный пропагандист Артур Эрик Блэр написал под псевдонимом Джордж Оруэлл в романе "1984". Там это называется "двоемыслие". Блэр довольно долго работал в нескольких подразделениях различных британских пропагандистских служб. В том числе тех, которые ради пропаганды сочиняли заведомую ложь, - поясняет свою мысль политический эксперт. - И в романе, в общем, довольно ярко и наглядно изобразил свой личный опыт этой работы. В момент написания романа в Англии правила Лейбористская партия, а сам Блэр был троцкист, то есть ультралевый, и ему крайне не нравились умеренно левые, он довольно сатирично изобразил карикатуру на эту партию. У нас сочли это карикатурой на Советский Союз. Хотя Советский Союз Блэр знал только по рассказам коллег-троцкистов. Поэтому, конечно, в его романе есть и карикатурное изображение Советского Союза. Но, во-первых, совершенно не похожее на оригинал. А во-вторых, все-таки главный материал романа он почерпнул из собственного опыта".
Исходя их этих рассуждений, Вассерман приходит к выводу о том, что "это самое двоемыслие, или постправда, это как раз и есть умение совершенно искренне врать, зная правду".
Напомним, ранее в программе "60 минут" первый президент Украины Леонид Кравчук выдал на-гора "сенсацию". Он рассказал о том, что перед началом Второй мировой войны Иосиф Сталин якобы встречался с Адольфом Гитлером.
"Гитлер и Сталин встретились во Львове, - заявил экс-президент Украины. - Это же документ, это не является секретом".
По словам политика, Сталин и Гитлер "пытались договориться" и "вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки".

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