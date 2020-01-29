"Вынужден лгать": Вассерман разоблачил "работающих" на Запад "перебежчиков из русских"

Рассуждая о содержательной стороне высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы состоявшейся во Львове "встрече" Сталина и Гитлера перед началом Второй мировой войны, политический эксперт Анатолий Вассерман разоблачил "работающих" на Запад "перебежчиков из русских".

Я прекрасно знаю, что Запад сейчас пытается перевалить вину за Вторую мировую войну со своей головы на здоровую, - отметил в беседе с Царьградом эксперт. - И ради этого привлекает для распространения лжи всяческих сомнительных деятелей, в том числе и перебежчиков из русских. Напомню, что украинцы - это вполне очевидная и вполне неотъемлемая часть русского народа.

По мнению Вассермана, "тот, кто пытается это опровергать, вскоре оказывается вынужден лгать по любому поводу, и даже вовсе без повода". Именно это, полагает собеседник Царьграда, мы в данном случае и наблюдаем.

Эксперт также напомнил о появившемся сейчас термине "постправда".

"Это примерно то же, что известный пропагандист Артур Эрик Блэр написал под псевдонимом Джордж Оруэлл в романе "1984". Там это называется "двоемыслие". Блэр довольно долго работал в нескольких подразделениях различных британских пропагандистских служб. В том числе тех, которые ради пропаганды сочиняли заведомую ложь, - поясняет свою мысль политический эксперт. - И в романе, в общем, довольно ярко и наглядно изобразил свой личный опыт этой работы. В момент написания романа в Англии правила Лейбористская партия, а сам Блэр был троцкист, то есть ультралевый, и ему крайне не нравились умеренно левые, он довольно сатирично изобразил карикатуру на эту партию. У нас сочли это карикатурой на Советский Союз. Хотя Советский Союз Блэр знал только по рассказам коллег-троцкистов. Поэтому, конечно, в его романе есть и карикатурное изображение Советского Союза. Но, во-первых, совершенно не похожее на оригинал. А во-вторых, все-таки главный материал романа он почерпнул из собственного опыта".

Исходя их этих рассуждений, Вассерман приходит к выводу о том, что "это самое двоемыслие, или постправда, это как раз и есть умение совершенно искренне врать, зная правду".

Напомним, ранее в программе "60 минут" первый президент Украины Леонид Кравчук выдал на-гора "сенсацию". Он рассказал о том, что перед началом Второй мировой войны Иосиф Сталин якобы встречался с Адольфом Гитлером.

"Гитлер и Сталин встретились во Львове, - заявил экс-президент Украины. - Это же документ, это не является секретом".

По словам политика, Сталин и Гитлер "пытались договориться" и "вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки".