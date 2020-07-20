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"Вымысел и фейк": Турция опровергла сообщения о переброске наёмников в Азербайджан

20 июля 2020, 18:00  •  60 • В мире
Информация о том, что турецкие власти планируют ради поддержки Вооружённых сил Азербайджана перебросить сирийских наёмников в зону конфликта в Карабахе, не соответствует действительности, заявил официальный представитель Турции.
Как пишет ТАСС, речь идёт о сообщении, распространённом агентством ANF News со ссылкой на собственный источник. Согласно информации агентства, пункты записи наёмников уже были открыты в Джендерисе, Раджу и Африне, а стоимость "месячного контракта" каждого наёмника оценивалась в 3,4 тысячи долларов.
При этом никаких официальных подтверждений ANF не приводило.
Опроверг эту информация в беседе с ТАСС и представитель азербайджанской стороны, назвав сообщение "вымыслом и фейком".
Отметим, несмотря на такие заявления, эксперты продолжают намекать на то, что Анкара вполне может "раскачивать ситуацию" во взрывоопасном регионе. Нельзя исключать, что какие-то свои интересы пытаются реализовать и американцы.
Не исключено, что Соединённые Штаты пытаются втянуть Россию в ещё один конфликт. Это будет четвёртый локальный конфликт, в который так или иначе окажется вовлечена Москва, если учитывать Сирию, Ливию и Донбасс. Об этом с беседе с Царьградом сказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

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