"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире

Украинские патриоты в жаркой дискуссии о судьбе "любимой страны" перешли на крепкий русский мат в прямом эфире государственного телеканала. Очевидно, что "патриотичных" и исконно украинских "вылупков" и "скотыняк" не хватило для выражения крайней степени возмущения.

Речь идёт о словесной перепалке между украинскими политиками Михаилом Добкиным и Бориславом Берёзой. В какой-то момент после реплики Берёзы Добкин крепким русским словом одёрнул своего оппонента. Тот тоже не поскупился на выражения и ответил нецензурной бранью. Всё происходило в прямом эфире государственного телеканала.

При этом стоит отметить, что Берёза некоторое время возглавлял информационный отдел запрещённой в России украинской экстремистской организации, которая выступает за искоренение всего русского с территории Украины.

Царьград не предоставляет возможности просмотра видео в связи с наличием нецензурной лексики.