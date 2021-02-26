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"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире
26 февраля 2021, 12:05 • 156 • Политика
Украинские патриоты в жаркой дискуссии о судьбе "любимой страны" перешли на крепкий русский мат в прямом эфире государственного телеканала. Очевидно, что "патриотичных" и исконно украинских "вылупков" и "скотыняк" не хватило для выражения крайней степени возмущения.
Речь идёт о словесной перепалке между украинскими политиками Михаилом Добкиным и Бориславом Берёзой. В какой-то момент после реплики Берёзы Добкин крепким русским словом одёрнул своего оппонента. Тот тоже не поскупился на выражения и ответил нецензурной бранью. Всё происходило в прямом эфире государственного телеканала.
При этом стоит отметить, что Берёза некоторое время возглавлял информационный отдел запрещённой в России украинской экстремистской организации, которая выступает за искоренение всего русского с территории Украины.
Царьград не предоставляет возможности просмотра видео в связи с наличием нецензурной лексики.
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