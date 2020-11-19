"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавшейся о помощи турков

Активисты украинского Евромайдана совместно с зарубежными партнёрами нашли эффективный, по их мнению, способ победить Россию. Они признали, что нужно привлекать помощников - например, Турцию. Полковник Виктор Баранец, военный эксперт "КП", отмечает: "Уже не бывает такого дня, чтобы Украина не предлагала мировому сообществу хоть как-то нагадить, навредить России".

Всё это мне напоминает такие предсмертные политические судороги, которые ничего у серьёзных людей, кроме насмешек, не вызывают. Мечта нагадить России уже давно превратилась в украинской политике в национальную украинскую болезнь, причём болезнь, которую надо лечить не в нормальной поликлинике, а в каком-нибудь киевском дурдоме.

По мнению Баранца, идеи, которые предлагают украинские политики и генералы, страшно оторваны от жизни и строятся только на желании отомстить России.

Когда начинаешь вдумываться в те планы, которые предлагают украинские генералы, создаётся впечатление, что они не представляют, с какой страной и с армией какой страны они имеют дело. Не вам мне рассказывать, что украинская армия находится в невероятно плачевном состоянии, а что касается вооружений, тактики, это всё вызывает насмешки даже у их американских хозяев.

Что касается возможной помощи Турции, то эти мечты Киева абсолютно неосуществимы, уверен Баранец:

Я думаю, что Эрдоган далеко не идиот, он, наверное, представляет себе, с какой страной имеет дело и как может Россия ответить в случае, если Турция займёт откровенно антироссийскую сторону,

- пояснил специалист. Баранец уверен, что Россия и Турция в скором времени "разрулят" напряжённость, которая сложилась после карабахских событий.