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"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавшейся о помощи турков
19 ноября 2020, 03:35 • 46 • Политика
Военный эксперт Виктор Баранец уверенно поставил диагноз Украине, которая надеется победить Россию с помощью турков. По словам Баранца, мечта нагадить России - это национальная украинская болезнь, которую вылечат разве что в киевском дурдоме.
Активисты украинского Евромайдана совместно с зарубежными партнёрами нашли эффективный, по их мнению, способ победить Россию. Они признали, что нужно привлекать помощников - например, Турцию. Полковник Виктор Баранец, военный эксперт "КП", отмечает: "Уже не бывает такого дня, чтобы Украина не предлагала мировому сообществу хоть как-то нагадить, навредить России".
По мнению Баранца, идеи, которые предлагают украинские политики и генералы, страшно оторваны от жизни и строятся только на желании отомстить России.
Что касается возможной помощи Турции, то эти мечты Киева абсолютно неосуществимы, уверен Баранец:
- пояснил специалист. Баранец уверен, что Россия и Турция в скором времени "разрулят" напряжённость, которая сложилась после карабахских событий.
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