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"Выковырнуть Турцию почти невозможно": Действия Азербайджана в Карабахе назвали экспансией

13 декабря 2020, 17:00  •  92 • Политика
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал экспансией действия азербайджанской армии на юге Нагорного Карабаха. К сёлам в Гадрутском районе уже подошла бронетехника. "Выковырнуть Турцию почти невозможно", - написал политик, объясняя подоплёку происходящего.
"Мы неосторожно фактически запустили Турцию в Карабах и теперь выковырнуть её оттуда почти невозможно. Начавшееся наступление Азербайджана на юге Нагорного Карабаха, не санкционированное подписанными договорённостями, - суть продолжения экспансии не столько Азербайджана, сколько Турции или, если хотите, панисламизма, где халиф - самовлюблённый Эрдоган", - написал автор Telegram-канала "ДУМАем" Вячеслав Лысаков.
Скриншот: Telegram/@dumayem
Telegram-канал WarGonzo сообщил о стягивании в зону боевых действий подкрепления и тяжёлой техники Азербайджана. Авторы пишут, что целью являются сёла Кирсаван, Хцавенд и Хин Тахер в Гадрутском районе, которые контролирует Армия обороны Арцаха.
Защитникам удалось отбить атаку азербайджанской пехоты и штурмовых отрядов, но сейчас готовится новый штурм. Азербайджан подтянул артиллерию и танки.
"Судя по всему, ночь будет жаркой. Все сёла по-прежнему под контролем Армии обороны Арцаха. Но соотношения сил неравны. Надежда на миротворцев", - говорится в посте.
Телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале напомнил, что у российских миротворцев в Нагорном Карабахе на вооружении нет тяжёлой техники. Он также задал несколько неудобных вопросов армянским властям.
"А руководству Армении сказать нечего? Только переадресовать к нашим миротворцам? Умывают руки? Ничего больше не хотят слышать о Нагорном Карабахе?" - поинтересовался Соловьёв.
Этими вопросами он прокомментировал слова пресс-секретаря армянского премьера Никола Пашиняна Мане Геворгян. Она заявила, что на нападение азербайджанских ВС должны отреагировать в первую очередь российские миротворцы. Якобы их руководство о происходящем было информировано ещё рано утром.
Скриншот: Telegram/@SolovievLive
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