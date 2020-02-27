"Выклянчивают деньги у западных партнёров"? В Крыму ответили Зеленскому на мечты вернуть полуостров

В Крыму жёстко ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напомним, на форуме Age of Crimea Forum 2020 он заявил, что возвращение полуострова - важная часть национальной идеи Украины. Руководитель Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина заявила РИА Новости, что политику стоит выбрать более достойную цель.

"Национальной идеей Украины и Зеленского должно стать повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности", - заявила Гридчина.

Глава украинской общины посоветовала Зеленскому сосредоточиться на внутренних проблемах. Она напомнила о бандитизме и коррупции на Украине, продолжающемся конфликте в Донбассе и экономической нестабильности. А также практически полном уничтожении медицины и образования.

При этом Гридчина убеждена, что тема Крыма давно стала поводом для спекуляций и способом "выклянчивания денег у своих западных партнёров". Но о Крыме лучше "забыть раз и навсегда", сказала глава общины.

До этого вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба придумал, как вернуть своей стране Крым. Нужно только дождаться, когда он "выскользнет из ослабевших рук России". Но перед этим, согласно плану Кулебы, нужно будет пройти ещё 11 шагов.

Это уже не первый план, который украинские политики и общественники предлагают, чтобы Крым снова оказался под контролем Киева. Например, журналист Айдер Муждабаев предложил создать государство, в которое кроме Украины входили бы Польша и часть территорий России. По мнению военного Евгения Яранцева, Крым следует продать Соединённым Штатам. Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьёв убеждён, что достаточно создать троллейбусный маршрут до Керчи, чтобы полуостров снова стал украинским.

При этом украинские политики игнорируют, что Крым вошёл в состав России добровольно и после голосования жителей. За это проголосовало в ходе референдума его население: 95,6% жителей Севастополя и 96,77% - региона. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос полуострова закрыт окончательно.