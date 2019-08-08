"Выклянчиваешь на очередной отдых": В Twitter не поверили в "благие намерения" Навального

Навальный в своем Twitter написал, что тоже намерен участвовать в благотворительном сборе средств в пользу ФБК. По его словам, с его карты ежемесячно списываются пожертвования в пользу фонда.

"Как и у любого постоянного донора ФБК, у меня настроено ежемесячное списание с карточки в пользу фонда. А зарплату никогда и ни в каком виде я здесь не получал", - пишет Навальный.

Однако пользователи усомнились в правдивости его слов. "Где? Можно увидеть дела, которые он ведет как юрист в суде и получает за это вознаграждение?" - @borisenkodmitr. "А откуда вы берете денежки, если не работаете?" - поинтересовалась @bolisova_irina. "Опять деньги выклянчиваешь на очередной отдых? Может, на жо.. ровно посидишь хоть пару месяцев?" - написала @fedorova1254.