|
"Выклянчиваешь на очередной отдых": В Twitter не поверили в "благие намерения" Навального
08 августа 2019, 21:24 • 78 • Политика
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что тоже намерен участвовать в благотворительном флэшмобе - собрать 1 млн рублей пожертвований в фонд ФБК, чтобы Любовь Соболь могла прекратить голодовку. Однако в Сети не поверили политику, предположив, что он "выклянчивает на очередной отдых".
Навальный в своем Twitter написал, что тоже намерен участвовать в благотворительном сборе средств в пользу ФБК. По его словам, с его карты ежемесячно списываются пожертвования в пользу фонда.
"Как и у любого постоянного донора ФБК, у меня настроено ежемесячное списание с карточки в пользу фонда. А зарплату никогда и ни в каком виде я здесь не получал", - пишет Навальный.
Однако пользователи усомнились в правдивости его слов. "Где? Можно увидеть дела, которые он ведет как юрист в суде и получает за это вознаграждение?" - @borisenkodmitr. "А откуда вы берете денежки, если не работаете?" - поинтересовалась @bolisova_irina. "Опять деньги выклянчиваешь на очередной отдых? Может, на жо.. ровно посидишь хоть пару месяцев?" - написала @fedorova1254.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2019, 16:09
|
03 августа 2019, 21:09
|
05 августа 2019, 12:09
|
02 августа 2019, 14:28
|
05 августа 2019, 18:24
|
02 августа 2019, 02:54
|
05 августа 2019, 15:24