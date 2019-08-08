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"Выклянчиваешь на очередной отдых": В Twitter не поверили в "благие намерения" Навального

08 августа 2019, 21:24  •  78 • Политика
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что тоже намерен участвовать в благотворительном флэшмобе - собрать 1 млн рублей пожертвований в фонд ФБК, чтобы Любовь Соболь могла прекратить голодовку. Однако в Сети не поверили политику, предположив, что он "выклянчивает на очередной отдых".
Навальный в своем Twitter написал, что тоже намерен участвовать в благотворительном сборе средств в пользу ФБК. По его словам, с его карты ежемесячно списываются пожертвования в пользу фонда.
"Как и у любого постоянного донора ФБК, у меня настроено ежемесячное списание с карточки в пользу фонда. А зарплату никогда и ни в каком виде я здесь не получал", - пишет Навальный.
Однако пользователи усомнились в правдивости его слов. "Где? Можно увидеть дела, которые он ведет как юрист в суде и получает за это вознаграждение?" - @borisenkodmitr. "А откуда вы берете денежки, если не работаете?" - поинтересовалась @bolisova_irina. "Опять деньги выклянчиваешь на очередной отдых? Может, на жо.. ровно посидишь хоть пару месяцев?" - написала @fedorova1254.

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