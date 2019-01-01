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"Выходим, но медленно": СМИ узнали об изменении планов Трампа в Сирии

01 января 2019, 13:54  •  106 • Политика
СМИ из источников в администрации США узнали об изменении планов Дональда Трампа по поводу вывода американских войск из Сирии. Новая концепция сводится к формулировке "выходим, но медленно", и откладывает выполнение данного ранее обещания на четыре месяца.
Высокопоставленные источники в администрации США утверждают, что Дональд Трамп решил отложить на четыре месяца окончательный вывод американских войск из Сирии.
Согласно первоначальному приказу, 2000 солдат армии США должны были покинуть ближневосточную страну, в которой находились вопреки воле официального Дамаска, в течение 30 дней. Теперь план изменился - речь идёт по меньшей мере о четырёх месяцах.
Трамп уже опубликовал в твиттере заявление в духе "выходим, но медленно". Он также пожаловался на то, что если бы кто-то другой, кроме Дональда Трампа, сделал в раздираемой исламистами Сирии то же, что и он, то был бы национальным героем.
The New York Times полагает, что объявленное Трампом 19 декабря решение срочно вывести войска из Сирии было принято без учёта мнений военных и гражданских советников.

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