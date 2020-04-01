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"Выходи за меня": Репортаж о коронавирусе в Нур-Султане вышел из-под контроля
01 апреля 2020, 03:35 • 36 • В мире
Казахстанский журналист Марк Брюшко, застрявший в Нур-Султане, ради любимой сорвал репортаж о коронавирусе. "Выходи за меня", - обратился он в прямом эфире к своей девушке с предложением руки и сердца.
Казахстанский журналист Марк Брюшко, работающий на местном телеканале "Хабар 24", сделал предложение своей девушке прямо во время прямого эфира.
Он вместе со съёмочной группой работал над сюжетом о деятельности медиков и полиции на блокпостах, расставленных по периметру Нур-Султана для борьбы с распространением коронавируса.
Закончив репортаж, Брюшко неожиданно заговорил о личном. Он признался, что уже долго не был в родной Караганде, поскольку границы закрыли. Между тем в марте на праздник Навруз журналист собирался предложить руку и сердце своей девушке, но планы внезапно сорвал COVID-19.
Корреспондент отметил, что его девушка тоже работает репортёром и он очень беспокоится о её здоровье в связи с тяжёлой эпидситуацией.
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