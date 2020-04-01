"Выходи за меня": Репортаж о коронавирусе в Нур-Султане вышел из-под контроля

Казахстанский журналист Марк Брюшко, работающий на местном телеканале "Хабар 24", сделал предложение своей девушке прямо во время прямого эфира.

Он вместе со съёмочной группой работал над сюжетом о деятельности медиков и полиции на блокпостах, расставленных по периметру Нур-Султана для борьбы с распространением коронавируса.

Закончив репортаж, Брюшко неожиданно заговорил о личном. Он признался, что уже долго не был в родной Караганде, поскольку границы закрыли. Между тем в марте на праздник Навруз журналист собирался предложить руку и сердце своей девушке, но планы внезапно сорвал COVID-19.

"Выходи за меня! […] Твой ответ я жду по телефону сейчас, после прямого эфира, как мы закончим работать", - обратился он к возлюбленной.

Корреспондент отметил, что его девушка тоже работает репортёром и он очень беспокоится о её здоровье в связи с тяжёлой эпидситуацией.