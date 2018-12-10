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"Выход из ЕС и НАТО, рабочие места и отмена приватизации": Чего требуют "желтые жилеты" от властей Франции

10 декабря 2018, 02:09  •  60 • Политика
Бунтующие во Франции "желтые жилеты" опубликовали список требований к правительству. Список состоит из 25 пунктов, в числе которых выход из ЕС и НАТО, создание рабочих мест, борьба с мигрантами и отмена приватизации.
"Желтые жилеты" опубликовали список требований из 25 пунктов к правительству Франции. Они охватывают все сферы жизни общества, от экономики и труда до системы образования и экологии, а также внутренней и внешней политики.
Первым пунктом требований у протестующих идет законодательный запрет на повышение налогов выше 25% от состояния гражданина.
Также "желтые жилеты" требуют поднять на 40% минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум. Кроме того, от правительства требуют обеспечить граждан работой, остановить приватизацию и вернуть в собственность государства аэропорты, железные дороги и автострады.
В области внешней политики "желтые жилеты" хотят выхода из ЕС и НАТО и возвращения военного и финансового суверенитета страны. Также протестующие требуют остановить прием мигрантов, вывести французские войска из Африки и начать неукоснительно соблюдать международное право.
Несколько пунктов посвящено борьбе с монополиями банков и СМИ, а также борьбе с уходом от налогов, которым занимаются крупные компании страны. Отдельным пунктом прописано требование о законодательном запрете на "спасение" неликвидных банков за счет налогоплательщиков.
Протестующие уверены, что выполнение их требований вернет в казну государства десятки миллиардов евро.
"Франция - страна богатая отважными и трудолюбивыми людьми. Мы не заслуживаем жить в нищете", - заканчивается манифест "желтых жилетов".

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