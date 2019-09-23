"Выиграли два года, спасли тысяч жизней": МИД объяснил, почему Москва пошла на подписание пакта Молотова - Риббентропа

В публикации российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией, дал возможность Москве получить дополнительные два года мирного существования, за которые была укреплена обороноспособность страны перед войной с агрессором.

В своем блоге в Twitter МИД России, в рамках публикаций серии материалов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, опубликовал карту, на которой показан план "Барбаросса", разработанный стратегами Третьего рейха для нападения на Советский Союз.

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

Скриншот: Twitter/MID_RF

Между тем очередной пасквиль на тему пакта Молотова – Риббентропа опубликовало немецкое издание Deutsche Welle. В материале газеты журналист телеканал "Дождь" и главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт глубокомысленно рассуждает о том, что "в России о войне "нельзя говорить ни в каком другом тоне, кроме восторженного, и высказывать никакую другую точку зрения, кроме официальной".

По его мнению, ситуация, мол, в идейном плане "еще хуже, чем в брежневские времена". А все разговоры о победе в Великой Отечественной войне либеральный журналист называет "виртуальной Второй мировой войной 2.0". Не упустил Эггерт и возможность порассуждать и о пакте Молотова - Риббентропа.

На эту публикацию отреагировал российский тележурналист Владимир Соловьев, который уверен в том, что не немецкой DW рассуждать о той роли, которую сыграл Советский Союз во Второй мировой войне и уж точно не авторам этого издания "умничать о пакета Молотова – Риббентропа.

"Отношение к российским гражданам, вещающим на этой волне, особенно по таким темам, у меня лично однозначное. Резко негативное. Очевидно, кем они для меня являются. Потому что для меня кровь не вода. И 26 миллионов павших для меня не статистика, а трагедия моей страны", - написал Соловьев в своем Teletgram-канале.

Тележурналист уверен, что забывать в нашей стране никто ничего не намерен, а бесконечная река Бессмертного Полка, который проводится каждый год 9 мая, "внушает ужас всем этим смердящим сейчас".