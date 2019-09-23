|
"Выиграли два года, спасли тысяч жизней": МИД объяснил, почему Москва пошла на подписание пакта Молотова - Риббентропа
23 сентября 2019, 06:09 • 86 • Политика
Вокруг пакта о ненападении, заключенного Советским Союзом с нацистской Германии в информационном пространстве в последнее время появляется все больше спекуляций, в связи с чем российский МИД вновь объяснил необходимость и вынужденность того шага, на который пошло в 1939 году советское правительство.
В публикации российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией, дал возможность Москве получить дополнительные два года мирного существования, за которые была укреплена обороноспособность страны перед войной с агрессором.
В своем блоге в Twitter МИД России, в рамках публикаций серии материалов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, опубликовал карту, на которой показан план "Барбаросса", разработанный стратегами Третьего рейха для нападения на Советский Союз.
Скриншот: Twitter/MID_RF
Между тем очередной пасквиль на тему пакта Молотова – Риббентропа опубликовало немецкое издание Deutsche Welle. В материале газеты журналист телеканал "Дождь" и главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт глубокомысленно рассуждает о том, что "в России о войне "нельзя говорить ни в каком другом тоне, кроме восторженного, и высказывать никакую другую точку зрения, кроме официальной".
По его мнению, ситуация, мол, в идейном плане "еще хуже, чем в брежневские времена". А все разговоры о победе в Великой Отечественной войне либеральный журналист называет "виртуальной Второй мировой войной 2.0". Не упустил Эггерт и возможность порассуждать и о пакте Молотова - Риббентропа.
На эту публикацию отреагировал российский тележурналист Владимир Соловьев, который уверен в том, что не немецкой DW рассуждать о той роли, которую сыграл Советский Союз во Второй мировой войне и уж точно не авторам этого издания "умничать о пакета Молотова – Риббентропа.
Тележурналист уверен, что забывать в нашей стране никто ничего не намерен, а бесконечная река Бессмертного Полка, который проводится каждый год 9 мая, "внушает ужас всем этим смердящим сейчас".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 сентября 2019, 08:24
|
18 сентября 2019, 09:09
|
21 сентября 2019, 18:24
|
20 сентября 2019, 13:09
|
16 сентября 2019, 18:09
|
20 сентября 2019, 00:09
|
20 сентября 2019, 03:24