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"Выиграли два года, спасли тысяч жизней": МИД объяснил, почему Москва пошла на подписание пакта Молотова - Риббентропа

23 сентября 2019, 06:09  •  86 • Политика
Вокруг пакта о ненападении, заключенного Советским Союзом с нацистской Германии в информационном пространстве в последнее время появляется все больше спекуляций, в связи с чем российский МИД вновь объяснил необходимость и вынужденность того шага, на который пошло в 1939 году советское правительство.
В публикации российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией, дал возможность Москве получить дополнительные два года мирного существования, за которые была укреплена обороноспособность страны перед войной с агрессором.
В своем блоге в Twitter МИД России, в рамках публикаций серии материалов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, опубликовал карту, на которой показан план "Барбаросса", разработанный стратегами Третьего рейха для нападения на Советский Союз.
"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Тем самым были спасены сотни тысяч жизней".
Скриншот: Twitter/MID_RF
Между тем очередной пасквиль на тему пакта Молотова – Риббентропа опубликовало немецкое издание Deutsche Welle. В материале газеты журналист телеканал "Дождь" и главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт глубокомысленно рассуждает о том, что "в России о войне "нельзя говорить ни в каком другом тоне, кроме восторженного, и высказывать никакую другую точку зрения, кроме официальной".
По его мнению, ситуация, мол, в идейном плане "еще хуже, чем в брежневские времена". А все разговоры о победе в Великой Отечественной войне либеральный журналист называет "виртуальной Второй мировой войной 2.0". Не упустил Эггерт и возможность порассуждать и о пакте Молотова - Риббентропа.
На эту публикацию отреагировал российский тележурналист Владимир Соловьев, который уверен в том, что не немецкой DW рассуждать о той роли, которую сыграл Советский Союз во Второй мировой войне и уж точно не авторам этого издания "умничать о пакета Молотова – Риббентропа.
"Отношение к российским гражданам, вещающим на этой волне, особенно по таким темам, у меня лично однозначное. Резко негативное. Очевидно, кем они для меня являются. Потому что для меня кровь не вода. И 26 миллионов павших для меня не статистика, а трагедия моей страны", - написал Соловьев в своем Teletgram-канале.
Тележурналист уверен, что забывать в нашей стране никто ничего не намерен, а бесконечная река Бессмертного Полка, который проводится каждый год 9 мая, "внушает ужас всем этим смердящим сейчас".
"Не DW учить нас истории. Не им. Мы знаем Правду. И никому ее не отдадим", - заключил Владимир Соловьев.

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