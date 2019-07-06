"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"

Об этом он написал в своем твиттере, комментируя нынешнюю ситуацию между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Последние никак не могут решить вопрос с продлением контракта на транзит газа из РФ через территорию Незалежной.

"Нынешний "Нафтогаз" проблему не решит, так как его руководители не способны ни на что, кроме ультиматумов и конфликтов. Хвалятся "победой" в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно, и это уже не спасёт украинскую ГТС", - посчитал Пушков.

Комментаторы по-своему объяснили действия менеджмента "Нафтогаза", которые явно идут вразрез с потребностями простых украинцев.

"Нельзя рассуждать о действиях украинских властей любого ранга с позиций здравого смысла и полезности для народа Украины... Безусловное выполнение приказов хозяев - единственный мотив украинских "элит", - написал @nikon6363.

"Зачем их выгонять? Они исправно выполняют задачи вашингтонского обкома", - оказался солидарен с ним @DmiryX.