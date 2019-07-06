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"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
06 июля 2019, 07:24 • 240 • Политика
Сенатор Алексей Пушков предсказал, что хвалящихся победой в Стокгольмском арбитраже руководителей "Нафтогаза" ждет бесславный конец карьеры. "Выгонят, но будет поздно, и это не спасет украинскую ГТС", - предрек развязку истории политик.
Об этом он написал в своем твиттере, комментируя нынешнюю ситуацию между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Последние никак не могут решить вопрос с продлением контракта на транзит газа из РФ через территорию Незалежной.
"Нынешний "Нафтогаз" проблему не решит, так как его руководители не способны ни на что, кроме ультиматумов и конфликтов. Хвалятся "победой" в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно, и это уже не спасёт украинскую ГТС", - посчитал Пушков.
Комментаторы по-своему объяснили действия менеджмента "Нафтогаза", которые явно идут вразрез с потребностями простых украинцев.
"Нельзя рассуждать о действиях украинских властей любого ранга с позиций здравого смысла и полезности для народа Украины... Безусловное выполнение приказов хозяев - единственный мотив украинских "элит", - написал @nikon6363.
"Зачем их выгонять? Они исправно выполняют задачи вашингтонского обкома", - оказался солидарен с ним @DmiryX.
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